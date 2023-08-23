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Мобілізували помилково або злочинно? Чи є шанс звільнитися із ЗСУ

23 серпня 2023 05:15
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Дмитро Струк
Редактор
Мобілізація в Україні — чи можуть звільнити із ЗСУ тих, кого призвали помилково
Мобілізовані українці прибули до ТЦК та СП. Фото: google.com
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років призивають на військову службу. Водночас у лавах ЗСУ не рідко опиняються громадяни з реальними групами інвалідності, але підстав для їх звільнення зі служби немає. 

Про це розповіла очільниця "Правозахисного центру для військовослужбовців "Принцип" Любов Галан в коментарі "Громадське радіо".

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За словами Галан, вона часто стикається з питаннями, як може бути таке, що в ЗСУ багато чоловіків та жінок із групами інвалідності.

"Ця проблема дуже гостра, бо підстав для звільнення цих людей з ЗСУ немає", — зазначила правозахисниця. 

Як підкреслила фахівчиня, у військового може бути необхідна довідка, відповідна група інвалідності, проте звільнитися з військової служби все одно не вийде, адже такої підстави як наявність інвалідності для звільнення просто не існує, хоч і напрацьовували законодавчі ініціативи з цього приводу.

"Механізму звільнення цих людей помилково чи злочинно-помилково мобілізованих немає. Вони застрягають і навіть були законодавчі пропозиції щодо змін у механізмі поки вони не були розглянуті. Рішення про придатність приймаються не зовсім відповідно навіть до чинного наказу про ВЛК", — пояснила Любов Галан.

Раніше ми повідомляли, як військовому звільнитися зі служби через стан здоров'я. 

Нагадаємо, ми писали, чи можуть мобілізувати на військову службу без проходження військово-лікарської комісії. 

Також ми розповідали, до яких змін слід готуватися з 1 вересня та кого точно заберуть до ЗСУ.

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