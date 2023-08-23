Мобилизация в Украине — могут ли уволить из ВСУ тех, кого призвали по ошибке

Мобилизированные украинцы прибыли в ТЦК и СП. Фото: google.com

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет призывают на военную службу. В то же время в рядах ВСУ нередко оказываются граждане с реальными группами инвалидности, но оснований для их увольнения со службы нет.

Об этом рассказала глава "Правозащитного центра для военнослужащих "Принцип" Любовь Галан в комментарии "Громадське радіо".

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По словам Галан, она часто сталкивается с вопросами, как может быть, что в ВСУ много мужчин и женщин с группами инвалидности.

"Эта проблема очень острая, потому что оснований для увольнения этих людей из ВСУ нет", — отметила правозащитница.

Как подчеркнула специалистка, у военного может быть необходимая справка, соответствующая группа инвалидности, однако уволиться с военной службы все равно не получится, ведь такого основания, как наличие инвалидности для увольнения, просто не существует, хотя и нарабатывали законодательные инициативы по этому поводу.

"Механизма увольнения этих людей ошибочно или преступно-ложно мобилизованных нет. Они застревают и даже были законодательные предложения по изменениям в механизме, пока они не были рассмотрены. Решения о пригодности принимаются не совсем в соответствии даже с действующим приказом о ВВК", — пояснила Любовь Галан.

Ранее мы сообщали, как военному уволиться со службы из-за состояния здоровья.

Напомним, мы писали, могут мобилизовать на военную службу без прохождения военно-врачебной комиссии.

Также мы рассказывали, к каким изменениям следует готовиться с 1 сентября и кого точно заберут в ВСУ.