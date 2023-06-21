У кого можуть конфіскувати авто під час воєнного стану: роз’яснення юриста

Транспорт на автостоянці. Фото: Auto.ria

Воєнний стан надає державі розширені можливості розпоряджатися майном як окремих приватних осіб, так і підприємств. Власників автівок це хвилює особливо: адже у разі необхідності військові мають право забрати у них транспортні засоби на потреби ЗСУ.

Як може відбуватися така конфіскація та кому вона дійсно загрожує, роз’яснив в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE керуючий партнер юридичної компанії Winner, адвокат Ігор Ясько.

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Примусове відчуження та вилучення майна

Як пояснив адвокат, те, що ми у побуті називаємо загальним терміном "конфіскація", юридично може означати дві зовсім різні речі — примусове відчуження об’єктів права власності та вилучення майна.

Гіпотетична конфіскація у громадянина автівки на потреби ЗСУ юридичною мовою буде називатися "примусовим відчуженням". Примусове відчуження передбачає, що держава повністю відшкодовує власнику вартість відчуженого майна.

"Примусове відчуження об'єктів права приватної власності може бути застосоване лише як виняток з мотивів суспільної необхідності, на підставі і в порядку, встановлених законом, та за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості", — пояснив Ігор Ясько.

Другий термін, "вилучення майна", жодних компенсацій не передбачає. Однак приватним особам хвилюватися не варто: вилучення стосується лише того майна, яке перебуває у державній власності.

"Вилучення майна — це позбавлення державних підприємств або державних господарських об'єднань права господарського відання або оперативного управління індивідуально визначеним державним майном з метою його передачі для потреб держави в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану. Таким чином, вилученню в умовах воєнного стану підлягає лише те майно, яке перебуває у державній власності", — зазначив юрист.

Хто має право відчужувати або вилучати майно

Рішення про примусове відчуження або вилучення майна під час воєнного стану приймається військовим командуванням або окремими його підрозділами. Ці рішення мають бути погоджені з органами місцевої влади, але якщо йдеться про місцевість, де ведуться бойові дії, військові мають право діяти і без дозволу місцевої влади.

У будь-якому разі відчуження або вилучення має ретельно документуватися згідно із Законом України "Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану".

"В акті має бути зазначено: назву військового командування та органу, що погодив рішення, відомості про власника майна, відомості про підстави, ознаки майна, розмір виплаченої компенсації тощо. У разі примусового відчуження майна до акту додається документ, що містить висновок про ринкову вартість майна станом на дату його оцінки", — розповів Ясько.

При цьому забрати можуть далеко не будь-яке майно.

"Можуть бути вилучені лише індивідуально визначені активи — транспорт, обладнання, нерухомість, але не майно, визначене родовими ознаками: будматеріали, нафтопродукти, продовольство, гроші", — зазначив юрист.

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