У кого могут конфисковать машину во время военного положения: разъяснение юриста

Транспорт на автостоянке. Фото: Auto.ria

Военное положение предоставляет государству расширенные возможности распоряжаться имуществом как отдельных частных лиц, так и предприятий. Владельцев автомобилей это волнует особенно: в случае необходимости военные имеют право забрать у них транспортные средства на нужды ВСУ.

Как может происходить такая конфискация и кому она кгрожает на самом деле, разъяснил в эксклюзивном комментарии Новини.LIVE управляющий партнер юридической компании Winner, адвокат Игорь Ясько.

Читайте также:

Принудительное отчуждение и изъятие имущества

Как объяснил адвокат, то, что мы в быту называем общим термином "конфискация", юридически может означать две совершенно разные вещи — принудительное отчуждение объектов права собственности и изъятие имущества.

Гипотетическая конфискация у гражданина автомобиля на нужды ВСУ на юридическом языке будет называться "принудительным отчуждением". Принудительное отчуждение предполагает, что государство полностью возмещает владельцу стоимость отчужденного имущества.

"Принудительное отчуждение объектов права частной собственности может быть применено только в виде исключения, исходя из мотивов общественной необходимости, на основании и в порядке, установленными законом, и при условии предварительного и полного возмещения их стоимости", — разъяснил Игорь Ясько.

Второй термин, "изъятие имущества", никаких компенсаций не предусматривает. Однако частным лицам волноваться не стоит: изъятие касается только имущества, которое находится в государственной собственности.

"Изъятие имущества — это лишение государственных предприятий или государственных хозяйственных объединений права хозяйственного ведения или оперативного управления индивидуально определенным государственным имуществом с целью его передачи для нужд государства в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения. Таким образом, изъятию в условиях военного положения подлежит только то имущество, которое находится в государственной собственности", — отметил юрист.

Кто имеет право отчуждать или изымать имущество

Решение о принудительном отчуждении или изъятии имущества во время военного положения принимается военным командованием или отдельными его подразделениями. Эти решения должны быть согласованы с органами местных властей, но если речь идет о местностях, где ведутся боевые действия, военные имеют право действовать и без разрешения местных властей.

В любом случае отчуждение или изъятие должно тщательно документироваться согласно Закону Украины "О передаче, принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения".

"В акте должно быть указано: название военного командования и согласовавшего решения органа, сведения о владельце имущества, сведения об основаниях, признаках имущества, размер выплаченной компенсации и т.д. В случае принудительного отчуждения имущества к акту прилагается документ, содержащий заключение о рыночной стоимости имущества по состоянию на дату его оценки", — рассказал Ясько.

При этом забрать могут далеко не любое имущество.

"Могут быть изъяты только индивидуально определенные активы — транспорт, оборудование, недвижимость, но не имущество, определенное родовыми признаками: стройматериалы, нефтепродукты, продовольствие, деньги", — подчеркнул юрист.

Напомним, стало известно, кому из украинских мужчин будет позволено пересекать границу этим летом.

Также правительство подготовило очередные изменения для автомобилистов: Новини.LIVE рассказали, что нужно знать во время купли-продажи авто.