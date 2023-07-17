Юрист відповів, чи є "білий" квиток перепусткою за кордон

Чоловіки роблять записи в "білих" квитках. Фото: google.com

Під час загальної мобілізації військовозобов'язаним не можна виїжджати за кордон. Однак є категорія "білого" квитка, яка дозволяє виїхати за межі країни.

Новини.LIVE поспілкувалися з адвокатом Ігорем Яськом, щоб дізнатися всі деталі.

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Які є категорії "білого" квитка

"Білий" квиток — документ, виданий військово-лікарською комісією, звільняє чоловіка від служби в армії з причини його непридатності за станом здоров'я або інших причин.

Є три категорії "білого квитка":

обмежено придатні до військової служби;

непридатні до військової служби у мирний час, але обмежено придатні у воєнний час;

непридатні до військової служби, зняті з військового обліку.

"Чоловіки з відмітками у військово-обліковому документі "обмежено придатний до військової служби" або "непридатний до військової служби у мирний час, обмежено придатний у воєнний час" можливості виїхати за кордон не мають", — зазначив Ігор Ясько.

Він пояснив, що з цих трьох категорій виїхати за кордон можуть лише непридатні до військової служби та зняті з військового обліку. Однак цього також замало, адже потрібно буде також отримати додаткові документи.

Які додаткові документи потрібні для виїзду

"На сайті ДПСУ зазначено, що така відмітка у військово-обліковому документі не підтверджує ані інвалідності, ані непридатності до військової служби у воєнний час за станом здоров’я, а тому потрібно отримати ще додаткові документи. Але остаточне рішення буде прийматися у пункті пропуску представниками ДПСУ за результатами вивчення всіх документів та з’ясування всіх обставин та фактів", — зауважив юрист.

Необхідні такі документи:

висновок лікарської комісії, згідно з яким особу визнано непридатною до військової служби;

тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, військовий квиток, у якому має бути зазначено висновок ВЛК про виключення з обліку за станом здоров'я з посиланням на відповідний пункт наказу;

довідка до акту огляду, посвідчення, що підтверджує статус особи з інвалідністю, пенсійне посвідчення, посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги, де вказано групу та причину інвалідності та/або довідки для отримання пільг особами з інвалідністю тощо.

Нагадаємо, що від початку введення воєнного стану та загальної мобілізації в Україні було відкрито понад 5 тис. кримінальних проваджень проти ухилянтів від призову на військову службу. На жаль, недоброчесні громадяни продовжують користуватися нелегальними схемами для того, щоб отримати відстрочку.