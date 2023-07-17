Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Мобілізація arrow Юрист відповів, чи є "білий" квиток перепусткою за кордон arrow

Юрист відповів, чи є "білий" квиток перепусткою за кордон

17 липня 2023 00:45
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Юрист відповів, чи є "білий" квиток перепусткою за кордон
Чоловіки роблять записи в "білих" квитках. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Під час загальної мобілізації військовозобов'язаним не можна виїжджати за кордон. Однак є категорія "білого" квитка, яка дозволяє виїхати за межі країни.

Новини.LIVE поспілкувалися з адвокатом Ігорем Яськом, щоб дізнатися всі деталі.

Читайте також:

Які є категорії "білого" квитка

"Білий" квиток — документ, виданий військово-лікарською комісією, звільняє чоловіка від служби в армії з причини його непридатності за станом здоров'я або інших причин.

Є три категорії "білого квитка":

  • обмежено придатні до військової служби;
  • непридатні до військової служби у мирний час, але обмежено придатні у воєнний час;
  • непридатні до військової служби, зняті з військового обліку.

"Чоловіки з відмітками у військово-обліковому документі "обмежено придатний до військової служби" або "непридатний до військової служби у мирний час, обмежено придатний у воєнний час" можливості виїхати за кордон не мають", — зазначив Ігор Ясько.

Він пояснив, що з цих трьох категорій виїхати за кордон можуть лише непридатні до військової служби та зняті з військового обліку. Однак цього також замало, адже потрібно буде також отримати додаткові документи.

Які додаткові документи потрібні для виїзду

"На сайті ДПСУ зазначено, що така відмітка у військово-обліковому документі не підтверджує ані інвалідності, ані непридатності до військової служби у воєнний час за станом здоров’я, а тому потрібно отримати ще додаткові документи. Але остаточне рішення буде прийматися у пункті пропуску представниками ДПСУ за результатами вивчення всіх документів та з’ясування всіх обставин та фактів", — зауважив юрист.

Необхідні такі документи:

  • висновок лікарської комісії, згідно з яким особу визнано непридатною до військової служби;
  • тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, військовий квиток, у якому має бути зазначено висновок ВЛК про виключення з обліку за станом здоров'я з посиланням на відповідний пункт наказу;
  • довідка до акту огляду, посвідчення, що підтверджує статус особи з інвалідністю, пенсійне посвідчення, посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги, де вказано групу та причину інвалідності та/або довідки для отримання пільг особами з інвалідністю тощо.

Нагадаємо, що від початку введення воєнного стану та загальної мобілізації в Україні було відкрито понад 5 тис. кримінальних проваджень проти ухилянтів від призову на військову службу. На жаль, недоброчесні громадяни продовжують користуватися нелегальними схемами для того, щоб отримати відстрочку. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

22:38 У Києві працівники ТЦК вигадали новий спосіб "заманити" чоловіків до військкомату

06:40Ціна на дорогоцінні метали: скільки коштує 1г золота в Україні

23:20 Кермування напідпитку: змінилися правила перевірки водіїв

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

Новина з відео

07:00Блекаут не за горами: Одещина готується до нових знеструмлень

None

Фонд MK Foundation передав прикордонникам мінівени та машини швидкої допомоги

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

Новина з фото

13:18 Сергія Бабкіна звинуватили в підтримці росіян

07:46 Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів

10:48 Коли в Україні перестануть роздавати повістки на вулицях: що говорить закон

17:30 Сержант Маркус розповів про серйозні втрати техніки та оголосив великий збір

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз