Юрист ответил, есть ли "белый" билет пропуском за границу

Мужчины делают записи в "белых" билетах. Фото: google.com

Во время общей мобилизации военнообязанным нельзя уезжать за границу. Однако есть категория "белого" билета, позволяющая уехать за пределы страны.

Новини.LIVE пообщались с адвокатом Игорем Ясько, чтобы узнать все детали.

Читайте также:

Какие есть категории "белого" билета

"Белый" билет — документ, выданный военно-врачебной комиссией, освобождает мужчину от службы в армии по причине его непригодности по состоянию здоровья или другим причинам.

Есть три категории "белого билета":

ограниченно пригодны к военной службе;

непригодны к военной службе в мирное время, но ограниченно пригодны в военное время;

непригодны к военной службе, снятые с военного учета.

"Мужчины с отметками в военно-учетном документе "ограниченно годны к военной службе" или "непригодны к военной службе в мирное время, ограниченно годны в военное время" возможности уехать за границу не имеют", — отметил Игорь Ясько.

Он объяснил, что из этих трех категорий выехать за границу могут только непригодные к военной службе и сняты с военного учета. Однако этого тоже мало, ведь нужно будет также получить дополнительные документы.

Какие дополнительные документы нужны для выезда

"На сайте ГНСУ отмечено, что такая отметка в военно-учетном документе не подтверждает ни инвалидности, ни непригодности к военной службе в военное время по состоянию здоровья, поэтому нужно получить еще дополнительные документы. Но окончательное решение будет приниматься в пункте пропуска представителями ГНСУ по результатам изучения всех документов и выяснения всех обстоятельств и фактов", — отметил юрист.

Необходимы следующие документы:

заключение врачебной комиссии, согласно которому лицо признано непригодным к военной службе;

временное удостоверение военнообязанного, военный билет, в котором должно быть указано заключение ВЛК об исключении из учета по состоянию здоровья со ссылкой на соответствующий пункт приказа;

справка к акту осмотра, удостоверение, подтверждающее статус лица с инвалидностью, пенсионное удостоверение, удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи, где указана группа и причина инвалидности и/или справки для получения льгот лицами с инвалидностью и т.д.

Напомним, что с начала введения военного положения и общей мобилизации в Украине было открыто более 5 тыс. уголовных производств против уклоняющихся от призыва на военную службу. К сожалению, недобродетели продолжают пользоваться нелегальными схемами для того, чтобы получить отсрочку.