Як виростити велику полуницю: лайфхаки

Як виростити смачну полуницю? ФотоPexels

Велика і солодка полуниця — це "мрія" будь-якого фермера. Якщо ви мрієте отримати великий урожай цієї ягоди, то доведеться вирощувати її згідно з правилами. Далі розкажемо про те, як це зробити.

Про це пише "Farmprogress".

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Крок 1. Розпушування ґрунту

Перед посадкою полуниці ґрунт слід розпушити за допомогою садових вил або сапи. Цей процес допоможе покращити дренаж, що є вирішальним фактором для здорового росту полуниці.

Крок 2. Удобрення ґрунту

Полуниця добре розвивається лише на добре удобреному ґрунті. Варто використати збалансоване добриво, що містить азот, фосфор і калій. Втім, перегній теж чудово себе зарекомендував. Добриво варто додати за кілька тижнів до посадки, адже так воно добре змішається з ґрунтом. А ось коли полуниця вже висаджена удобрювати її вже не варто, інакше вона просто "згорить". Також слід відмовитися від підгодівлі в спекотну суху погоду, адже це не принесе користі рослинам і навіть може їх спалити. Однак, коли період плодоношення закінчиться, варто буде удобрити рослини азотними, калійними або органічними добривами. Азот необхідний для здорового росту листя, тоді як калій допомагає покращити якість плодів. Також можна використовувати органічні добрива такі як гній, перегній, курячий послід, або біоактивні добрива.

Полуниця на грядці. Фото: Pexels

Крок 3. Підготовка

Наступним кроком буде викопування ямок. Ямки повинні мати розмір близько 20 см завширшки та достатньо глибокими, щоб вмістити коріння рослин. Ями не повинні знаходитися ближче, ніж за 40 см одна від одної, адже інакше рослини конкуруватимуть за ресурси.

Крок 4. Посадка кущів полуниці

Якщо ями підготовлені, то настав час висаджувати кущі полуниці. Обережно вийміть рослини з контейнерів разом із землею й помістіть їх у ямки. Обов’язково засипте коріння ґрунтом і ретельно полийте.

Велика полуниця. Фото: Pexels

Крок 5. Мульчування землі

Мульчування допомагає підтримувати вологість ґрунту й контролювати ріст бур’янів. Покрийте землю навколо рослин полуниці шаром органічної мульчі, наприклад — соломи, листя або хвої. Це також допоможе зберегти плоди чистими та запобігти розбризкуванню землі.

Крок 6. Зрошення

Уникайте верхнього поливу, оскільки це може призвести до грибкових захворювань. Замість цього використовуйте шланг або систему крапельного зрошення. Поливайте полуницю під корінь один або два рази на тиждень, залежно від погодних умов.

Якщо ви дотримаєтеся цих правил, то полуниця точно буде великою і соковитою. До речі, нещодавно ми писали про те, які овочі не можна садити "по сусідству". Про це можна почитати тут.