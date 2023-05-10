Как вырастить крупную клубнику: лайфхаки

Как вырастить вкусную клубнику? ФотоPexels

Большая и сладкая клубника — это "мечта" любого фермера. Если вы мечтаете получить большой урожай этой ягоды, то придется выращивать ее согласно правилам. Дальше расскажем о том, как это сделать.

Об этом пишет "Farmprogress ".

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Шаг 1. Рыхление почвы

Перед посадкой клубники почву следует разрыхлить с помощью садовых вил или сапы. Этот процесс поможет улучшить дренаж, являющийся решающим фактором для здорового роста клубники.

Шаг 2. Удобрение почвы

Клубника хорошо развивается только на хорошо удобренной почве. Следует использовать сбалансированное удобрение, содержащее азот, фосфор и калий. Впрочем, перегной тоже отлично себя зарекомендовал. Удобрение следует добавить за несколько недель до посадки, ведь так оно хорошо смешается с почвой. А вот когда клубника уже высажена удобрять ее не стоит, иначе она просто "сгорит". Совет на будущее: следует отказаться от подкормки в жаркую сухую погоду, ведь это не принесет пользы растениям и даже может сжечь растение. Однако, когда период плодоношения истечет, надо будет удобрить растения азотными, калийными или органическими удобрениями. Азот необходим для здорового роста листьев, в то время как калий помогает улучшить качество плодов. Также можно использовать органические удобрения: навоз, перегной, куриный помет.

Клубника на грядке. Фото: Pexels

Шаг 3. Подготовка

Следующим шагом будет выкапывание ямок. Ямки должны иметь размер около 20 см в ширину и быть достаточно глубокими, чтобы вместить корни растений. Ямки не должны находиться ближе, чем в 40 см друг от друга, ведь иначе растения будут конкурировать за ресурсы.

Шаг 4. Посадка кустов клубники

Если ямки подготовлены, то пора высаживать кусты. Осторожно извлеките растения из контейнеров вместе с землей и поместите их в ямки. Обязательно засыпьте корни почвой и тщательно полейте.

Большая клубника. Фото: Pexels

Шаг 5. Мульчирование земли

Мульчирование помогает поддерживать влажность почвы и контролировать рост сорняков. Покройте землю вокруг растений клубники слоем органической мульчи, например соломы, листьев или хвои. Это также поможет сохранить плоды чистыми и предотвратить разбрызгивание земли.

Шаг 6. Орошение

Избегайте верхнего полива, поскольку это может привести к грибковым заболеваниям. Вместо этого используйте шланг или систему капельного орошения. Поливайте клубнику под корень один или два раза в неделю, в зависимости от погодных условий.

Если вы придержитесь этих правил, то клубника точно будет большой и сочной. Кстати, недавно мы писали о том, какие овощи нельзя сажать "по соседству". Об этом можно почитать здесь.