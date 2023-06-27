Як легко зекономити гроші: топ-9 простих порад

Українські гроші в руках людини. Фото: Freepik

Інколи виникає проблема, коли за декілька днів до заробітної плати закінчуються гроші. Важливо відстежувати свої витрати та правильно їх планувати. Для цього потрібно знати декілька простих порад.

Новини.LIVE розповість, як правильно економити.

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Дві банківські картки

Для того, аби економити кошти протягом місяця, потрібно завести дві банківські картки для різних цілей. Частину заробітної плати потрібно виділяти на обов'язкові витрати, а меншу, наприклад 20-30%, залишити на розваги.

Коли всі гроші зберігаються на одній банківській картці, то контролювати витрати складніше, тому така порада дуже дієва. За продукти та комунальні витрати варто розраховувати основною картою, а іншою — за розваги та хобі.

Переглядайте свою історію покупок

На початку місяця перегляньте у банківському застосунку свою історію витрат. Оцініть їх, чи всі вони були корисними та обов'язковими. Плануйте витрату заробітної плати правильно.

Після перегляду історії витрат подумайте, можливо, не варто наступного разу витрачати кошти на непотрібні речі.

Не поспішайте з необов'язковими покупками в кредит

Іноді кредит може дуже допомогти людям, які опинилися в складній та несподіваній ситуації. Однак якщо йдеться про придбання чогось необов'язкового, не поспішайте використовувати таку можливість.

Під час оформлення кредиту варто порахувати, яку суму становитимуть відсотки. Оцініть, які витрати вам доведеться скоротити, щоб віддати кошти.

Можливо, краще відкласти покупку на декілька місяців, а за цей період накопичити грошей або ж дочекатися знижок. Це допоможе обійтися без кредиту.

Обдумуйте свої покупки

Намагайтеся не робити спонтанних покупок. Якщо ви побачили річ, яка вас зацікавила, не варто відразу її купувати, якщо немає такої необхідності. Обдумайте її декілька днів. Завжди можна повернутися до магазину та зробити омріяну покупку, але варто зрозуміти, чи дійсно вона буде потрібною.

Пам'ятайте прийом "що ви виберете — річ чи гроші"

Цей незвичний прийом допоможе вам оцінити, наскільки сильно потрібна річ з магазину. Уявіть, що вам пропонують зробити вибір: отримати прямо зараз її безкоштовно або ж забрати вартість товару грошима.

Робіть заощадження

Варто відкладати гроші щомісяця, навіть якщо сума буде дуже маленькою.

Уявіть, що вам, наприклад, терміново знадобилися кошти на придбання товару для дому, а вільних грошей немає. Тоді кілька тисяч із запасу виявляться дуже доречними.

Навіть, якщо відкладати невеликі суми, то за рік можна накопичити декілька тисяч.

Грошовий детокс

Протягом місяця варто влаштовувати розвантажувальні дні, коли нічого не потрібно купувати у магазинах. Так званий "грошовий детокс" допоможе добре зекономити.

Заплануйте такі дні заздалегідь та правильно підготуйтеся. Зробіть необхідні покупки за декілька днів та влаштуйте собі комфортний день вдома.

Купуйте дорогі речі перед зарплатою

Варто планувати дорогі покупки не відразу після отримання заробітної плати. Відкладіть гроші, які ви хочете витратити, та придбайте потрібний товар в кінці місяця. Таким чином, ви зможете зрозуміти, чи справді річ вам потрібна. До того ж, якщо відкласти певну суму, то не потрібно боятися, що гроші закінчаться.

Перевірте, наскільки ви збільшили витрати після зростання доходу

Інколи буває так, що людина починає заробляти трохи більше та відразу припиняє економити. Якщо раніше грошей весь час трохи не вистачало, варто спочатку "залатати" фінансові дірки.

Постарайтеся деякий час нічого не змінювати у витратах. Додаткові гроші із зарплати намагайтеся не витрачати відразу.

Нагадаємо, для того, щоб не піддаватися емоційним покупкам, потрібно навчитися керувати ними. Таким чином, коли розуміємо, що дійсно потрібно, а що тимчасова забаганка, коштів витрачатимемо набагато менше.