Как легко сэкономить деньги: топ-9 простых советов

Украинские деньги в руках человека. Фото: Freepik

Иногда возникает проблема, когда за несколько дней до заработной платы заканчиваются деньги. Важно отслеживать расходы и правильно их планировать. Для этого нужно знать несколько простых советов.

Новини.LIVE расскажет, как правильно экономить.

Читайте также:

Две банковские карты

Для того чтобы экономить средства в течение месяца нужно завести две банковские карты для разных целей. Часть заработной платы нужно выделять на обязательные расходы, а меньшую, например, 20-30% оставить на развлечения.

Когда все деньги хранятся на одной банковской карточке, то контролировать расходы сложнее, поэтому такой совет очень действенный. За продукты и коммунальные расходы следует рассчитывать основной картой, а другой — за развлечения и хобби.

Просматривайте свою историю покупок

В начале месяца посмотрите в банковском приложении свою историю расходов. Оцените их, были ли они полезными и обязательными. Планируйте расход заработной платы правильно.

После просмотра истории расходов подумайте, возможно, не стоит в следующий раз тратить деньги на ненужные вещи.

Не торопитесь с необязательными покупками в кредит

Иногда кредит может помочь людям, которые оказались в сложной и неожиданной ситуации. Однако если речь идет о приобретении чего-либо необязательного, не торопитесь использовать такую возможность.

При оформлении кредита следует посчитать, какую сумму составят проценты. Оцените какие расходы вам придется сократить, чтобы отдать средства.

Возможно, лучше отложить покупку на несколько месяцев, а за этот период накопить денег или дождаться скидок. Это поможет обойтись без кредита.

Обдумывайте свои покупки

Старайтесь не совершать спонтанных покупок. Если вы увидели интересующую вас вещь, не стоит сразу ее покупать, если нет такой необходимости. Обдумайте ее несколько дней. Всегда можно вернуться в магазин и сделать желаемую покупку, но стоит понять, действительно ли она будет нужной.

Помните прием "что вы выберете — вещь или деньги"

Этот необычный прием поможет вам оценить, как сильно нужна вещь из магазина. Представьте, что вам предлагают сделать выбор: получить прямо сейчас ее бесплатно или забрать стоимость товара деньгами.

Делайте сбережения

Следует откладывать деньги ежемесячно, даже если сумма будет очень маленькой.

Представьте, что вам, например, срочно понадобились средства на покупку товара для дома, а свободных денег нет. Тогда несколько тысяч из запаса окажутся как нельзя кстати.

Даже если откладывать небольшие суммы, то за год можно накопить несколько тысяч.

Денежный детокс

В течение месяца следует устраивать разгрузочные дни, когда ничего не нужно покупать в магазинах. Так называемый "денежный детокс" поможет хорошо сэкономить.

Запланируйте заранее такие дни и правильно подготовьтесь. Совершите необходимые покупки за несколько дней и устройте себе комфортный день дома.

Купите дорогие вещи перед зарплатой

Следует планировать дорогие покупки не сразу после получения заработной платы. Отложите деньги, которые вы хотите потратить и приобретите товар в конце месяца. Таким образом, вы сможете понять, действительно ли вам нужна вещь. К тому же если отложить определенную сумму, то не нужно бояться, что деньги закончатся.

Проверьте, насколько вы увеличили расходы после роста дохода

Иногда бывает, что человек начинает зарабатывать немного больше и сразу прекращает экономить. Если раньше денег все время чуть-чуть не хватало, стоит сначала "залатать" финансовые дыры.

Постарайтесь некоторое время ничего не менять в расходах. Дополнительные деньги из зарплаты старайтесь не тратить сразу.

Напомним, для того чтобы не поддаваться эмоциональным покупкам, нужно научиться управлять ими. Таким образом, когда понимаем, что действительно нужно, а что временная прихоть, средств будем тратить гораздо меньше.