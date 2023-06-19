Як боротися з емоційними покупками й не кидати гроші на вітер: дієві поради

Жінка купує сумку онлайн. Фото: google.com

Ми всі любимо витрачати кошти й дуже часто робимо це імпульсивно й потім шкодуємо, що так необдумано вчинили. Для того, щоб не піддаватися емоційним покупкам, потрібно навчитися керувати ними. Таким чином, коли розуміємо, що дійсно потрібно, а що тимчасова забаганка, коштів витрачатимемо набагато менше.

Про це повідомляє Pro Гроші.

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Як боротися з емоційними покупками

Зазначається, що за словами експертки з фінансової грамотності Вікторії Ясевич, важливо бути уважним до витрат, які не входять у ваші плани при придбанні товарів. Необхідно розуміти, що емоційні покупки часто можуть маскуватися під "економію", "потрібну річ" або "живу один раз".

Так, вона наводить приклад купівлі ще однієї зубної щітки, коли покупці бачать акцію. Може бути вказано — купи дві й отримаєш зубну нитку в подарунок і ми вважаємо це економією, хоча витрачаємо зайві гроші, адже вдома в нас це все може бути.

Крім того, Ясевич пояснює, що важливо домовлятися з собою, встановлювати правила.

"Я називаю це податком на емоційні покупки, в результаті якого прості кроки призведуть до зменшення вашої залежності від неконтрольованих витрат. Наприклад, я пропоную підписникам у своєму блозі як гру "Челендж 14 тижнів до мети". За правилами цього челенджу ми підраховуємо, що протягом тижня було витрачено емоційно, тобто поза планом, а потім рівно таку ж суму відправляємо в заощадження. І так кожного тижня ми наближуємося до мети, яка у кожного своя", — розповіла експертка.

Три правила емоційних покупок

Таким чином, можна спостерігати, скільки ми можемо накопичити якщо відмовимося від емоційних покупок. Тому варто дотримуватися трьох простих правил:

планувати свої витрати;

розпізнавати емоційні покупки;

якщо вони мали місце у вашому житті, збільшити свої заощадження.

Зазначається, що не потрібно повністю відмовлятися від емоційних покупок, адже вони є частиною нашого життя. Просто потрібно відстежувати їх й контролювати свої імпульсивні бажання.

Нагадаємо, що колишній гендиректор компанії Google Ерік Шмідт придбав на аукціоні яхту "Альфа Неро", яка була конфіскована владою Антигуа та Барбуд. За даними Міністерства фінансів США, ця яхта донедавна належала російському мільярдеру Олександру Гур'єву.