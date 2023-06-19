Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Гроші arrow Як боротися з емоційними покупками й не кидати гроші на вітер: дієві поради arrow

Як боротися з емоційними покупками й не кидати гроші на вітер: дієві поради

19 червня 2023 04:45
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Як боротися з емоційними покупками й не кидати гроші на вітер: дієві поради
Жінка купує сумку онлайн. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Ми всі любимо витрачати кошти й дуже часто робимо це імпульсивно й потім шкодуємо, що так необдумано вчинили. Для того, щоб не піддаватися емоційним покупкам, потрібно навчитися керувати ними. Таким чином, коли розуміємо, що дійсно потрібно, а що тимчасова забаганка, коштів витрачатимемо набагато менше.

Про це повідомляє Pro Гроші.

Читайте також:

Як боротися з емоційними покупками

Зазначається, що за словами експертки з фінансової грамотності Вікторії Ясевич, важливо бути уважним до витрат, які не входять у ваші плани при придбанні товарів. Необхідно розуміти, що емоційні покупки часто можуть маскуватися під "економію", "потрібну річ" або "живу один раз".

Так, вона наводить приклад купівлі ще однієї зубної щітки, коли покупці бачать акцію. Може бути вказано — купи дві й отримаєш зубну нитку в подарунок і ми вважаємо це економією, хоча витрачаємо зайві гроші, адже вдома в нас це все може бути.

Крім того, Ясевич пояснює, що важливо домовлятися з собою, встановлювати правила.

"Я називаю це податком на емоційні покупки, в результаті якого прості кроки призведуть до зменшення вашої залежності від неконтрольованих витрат. Наприклад, я пропоную підписникам у своєму блозі як гру "Челендж 14 тижнів до мети". За правилами цього челенджу ми підраховуємо, що протягом тижня було витрачено емоційно, тобто поза планом, а потім рівно таку ж суму відправляємо в заощадження. І так кожного тижня ми наближуємося до мети, яка у кожного своя", — розповіла експертка.

Три правила емоційних покупок

Таким чином, можна спостерігати, скільки ми можемо накопичити якщо відмовимося від емоційних покупок. Тому варто дотримуватися трьох простих правил:

  • планувати свої витрати;
  • розпізнавати емоційні покупки;
  • якщо вони мали місце у вашому житті, збільшити свої заощадження.

Зазначається, що не потрібно повністю відмовлятися від емоційних покупок, адже вони є частиною нашого життя. Просто потрібно відстежувати їх й контролювати свої імпульсивні бажання.

Нагадаємо, що колишній гендиректор компанії Google Ерік Шмідт придбав на аукціоні яхту "Альфа Неро", яка була конфіскована владою Антигуа та Барбуд. За даними Міністерства фінансів США, ця яхта донедавна належала російському мільярдеру Олександру Гур'єву.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

14:45 Чи буде Китай підтримувати Україну у війні: лідер КНР зробив нову заяву

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

09:22 Росіяни підставили відомого українського співака: той не став мовчати

07:45 Штрафи у понад 33 тис. грн: на українців чекає покарання за ігнорування податкової

Спецпроєкт "Герої в тилу": історія залізничника Дмитра Ярошенка

20:52 Стало відомо, скільки коштує один пуск ракети з Patriot

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

06:15Українців попередили про підвищення ще одного тарифу: що відомо

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB