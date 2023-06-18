Коштовний секонд: ексгендиректор Google придбав конфісковану яхту російського мільярдера

Колишній гендиректор компанії Google Ерік Шмідт. Фото: Голос Америки

Колишній гендиректор компанії Google Ерік Шмідт придбав на аукціоні яхту "Альфа Неро", яка була конфіскована владою Антигуа та Барбуд. За даними Міністерства фінансів США, ця яхта донедавна належала російському мільярдеру Олександру Гур'єву.

Про це пише агенція Голос Америки.

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За даними влади США, Гур'єв придбав яхту в 2014 році за 120 мільйонів доларів. Тоді він казав, що тільки орендує її.

Зараз Шмідту вона дісталася за $67,6 мільйона.

Яхта "Альфа Неро". Фото: Google

Зауважимо, 81-метрова яхта з лютого 2022 року знаходиться в Антигуа та Барбуді.

Яхта "Альфа Неро". Фото: Google

Новий власник яхти

68-річний Ерік Шмідт був генеральним директором Google у 2001–2011 роках.

Також він входив до ради директорів Apple та великих IT-компаній, а також до опікунської ради російського фонду "Сколково".

У 2023 році Forbes оцінив його статки в 16,2 мільярда доларів.

Колишній власник яхти

63-річний Андрій Гур'єв — колишній генеральний директор хімічного холдингу "Фосагро".

Його статки до введення санкцій журнал Forbes оцінював у 6 мільярдів доларів. Після потрапляння в списки санкцій він змушений був залишити посаду голови компанії і передати акції сім'ї.

Нагадаємо, Європейський Центробанк застерігає керівництво ЄС від конфіскації заморожених активів РФ. У Європейському центробанку переконані, що це може стати поганим сигналом для світових ринків. Крім того, таке рішення може спонукати центробанки країн, які мають великі грошові резерви, відвернутися від євро.