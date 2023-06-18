Драгоценный секонд: экс-гендиректор Google приобрел конфискованную яхту российского миллиардера
Бывший гендиректор компании Google Эрик Шмидт приобрел на аукционе яхту "Альфа Неро", конфискованную властями Антигуа и Барбуд. По данным Министерства финансов США, эта яхта недавно принадлежала российскому миллиардеру Александру Гурьеву.
Об этом пишет агентство Голос Америки.
По данным властей США, Гурьев приобрел яхту в 2014 году за 120 миллионов долларов. Тогда он говорил, что только арендует ее.
Сейчас Шмидту она достигла $67,6 миллиона.
Отметим, 81-метровая яхта с февраля 2022 находится в Антигуа и Барбуде.
Новый владелец яхты
68-летний Эрик Шмидт был генеральным директором Google в 2001-2011 годах.
Также он входил в совет директоров Apple и крупных IT-компаний, а также в попечительский совет российского фонда "Сколково".
В 2023 году Forbes оценил его состояние в 16,2 миллиарда долларов.
Бывший владелец яхты
63-летний Андрей Гурьев — бывший генеральный директор химического холдинга "Фосагро".
Его состояние до введения санкций журнал Forbes оценивал в 6 миллиардов долларов. После попадания в списки санкций он был вынужден покинуть пост главы компании и передать акции семье.
Напомним, Европейский Центробанк предостерегает руководство ЕС от конфискации замороженных активов РФ. В Европейском центробанке уверены, что это может стать плохим сигналом для мировых рынков. Кроме того, такое решение может побудить центробанки стран, обладающих большими денежными резервами, отвлечься от евро.