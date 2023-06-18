Драгоценный секонд: экс-гендиректор Google приобрел конфискованную яхту российского миллиардера

Бывший гендиректор компании Google Эрик Шмидт. Фото: Голос Америки

Бывший гендиректор компании Google Эрик Шмидт приобрел на аукционе яхту "Альфа Неро", конфискованную властями Антигуа и Барбуд. По данным Министерства финансов США, эта яхта недавно принадлежала российскому миллиардеру Александру Гурьеву.

Об этом пишет агентство Голос Америки.

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По данным властей США, Гурьев приобрел яхту в 2014 году за 120 миллионов долларов. Тогда он говорил, что только арендует ее.

Сейчас Шмидту она достигла $67,6 миллиона.

Яхта "Альфа Неро". Фото: Google

Отметим, 81-метровая яхта с февраля 2022 находится в Антигуа и Барбуде.

Яхта "Альфа Неро". Фото: Google

Новый владелец яхты

68-летний Эрик Шмидт был генеральным директором Google в 2001-2011 годах.

Также он входил в совет директоров Apple и крупных IT-компаний, а также в попечительский совет российского фонда "Сколково".

В 2023 году Forbes оценил его состояние в 16,2 миллиарда долларов.

Бывший владелец яхты

63-летний Андрей Гурьев — бывший генеральный директор химического холдинга "Фосагро".

Его состояние до введения санкций журнал Forbes оценивал в 6 миллиардов долларов. После попадания в списки санкций он был вынужден покинуть пост главы компании и передать акции семье.

Напомним, Европейский Центробанк предостерегает руководство ЕС от конфискации замороженных активов РФ. В Европейском центробанке уверены, что это может стать плохим сигналом для мировых рынков. Кроме того, такое решение может побудить центробанки стран, обладающих большими денежными резервами, отвлечься от евро.