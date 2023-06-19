Как бороться с эмоциональными покупками и не бросать деньги на ветер: действенные советы

Женщина покупает сумку онлайн. Фото: google.com

Мы все любим тратить средства и очень часто делаем это импульсивно и потом сожалеем, что так необдуманно поступили. Для того чтобы не поддаваться эмоциональным покупкам, нужно научиться управлять ими. Таким образом, когда понимаем, что действительно нужно, а что временная прихоть, средств будем тратить гораздо меньше.

Об этом сообщает Pro Гроші.

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Как бороться с эмоциональными покупками

Отмечается, что, по словам эксперта по финансовой грамотности Виктории Ясевич, важно быть внимательным к расходам, которые не входят в ваши планы при приобретении товаров. Необходимо понимать, что эмоциональные покупки часто могут маскироваться под "экономию", "нужную вещь" или "живую один раз".

Так, она приводит пример покупки еще одной зубной щетки, когда покупатели видят акцию. Может быть указано — купи две и получишь зубную нить в подарок и мы считаем это экономией, хотя тратим лишние деньги, ведь дома у нас это все может быть.

Кроме того, Ясевич объясняет, что важно договариваться с собой, устанавливать правила.

"Я называю это налогом на эмоциональные покупки, в результате которого простые шаги приведут к уменьшению вашей зависимости от неконтролируемых расходов. Например, я предлагаю подписчикам в своем блоге игру "Челлендж 14 недель до цели". По правилам этого челленджа мы подсчитываем, что в течение недели было потрачено эмоционально, то есть вне плана, а затем ровно такую же сумму отправляем в сбережения. И так каждую неделю мы приближаемся к цели, которая у каждого своя", — рассказала эксперт.

Три правила эмоциональных покупок

Таким образом, можно наблюдать, сколько мы можем накопить, если откажемся от эмоциональных покупок. Поэтому следует придерживаться трех простых правил:

планировать свои расходы;

распознавать эмоциональные покупки;

если они имели место в вашей жизни, увеличить свои сбережения.

Отмечается, что не нужно полностью отказываться от эмоциональных покупок, они являются частью нашей жизни. Просто нужно отслеживать их и контролировать свои импульсивные желания.

Напомним, что бывший гендиректор компании Google Эрик Шмидт приобрел на аукционе яхту "Альфа Неро", конфискованную властями Антигуа и Барбуд. По данным Министерства финансов США, эта яхта недавно принадлежала российскому миллиардеру Александру Гурьеву.