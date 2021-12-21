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7 симптомів інсульту, які люди звикли ігнорувати

Інсульт може загрожувати кожному, тому потрібно уважно ставитися до оточуючих та вміти відрізняти цей стан серед інших. Є симптоми, які не можна ігнорувати. Інсульт виникає через порушення кровообігу в мозку. Це може призвести до незворотних та навіть летальних наслідків.

Новини.LIVE попереджає про симптоми, які часто ігнорують.

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7 симптомів, які можуть бути наслідком інсульту

Інсульт

  • Слабкі м’язи обличчя. Це може проявлятися у опущеній повіці чи кутику рота. Можете попросити людину посміхнутися. Якщо вона не зможе це повноцінно зробити, то, можливо, у неї інсульт;
  • Відчуття тошноти. Не обов’язково, щоб вона була сильною. Достатньо легкого відчуття. Будьте уважні з цим симптомом;
  • Людина може жалітися на запаморочення та темні плями перед очима;
  • Оніміння кінцівок також є неочевидним симптомом інсульту;
  • Втрата балансу. Через слабкість м’язів людина може погано стояти на ногах чи ходити. Зазвичай лише одна сторона ослаблена;
  • Незрозуміле мовлення. Попросіть людину сказати звичайну фразу. Наприклад: “Сьогодні хороша погода”. Якщо виникли проблеми - обережно. Швидше за все це інсульт;
  • Головний біль. З ним ми стикаємося доволі часто, тому лише за цим симптомом бути впевненим складно. Співставте головний біль з іншими ознаками.

Симптоми

Пам’ятайте, якщо симптоми співпали і ви запідозрили інсульт - обов’язково телефонуйте у швидку допомогу. Кожна хвилина важлива. Оперативні дії дозволять уникнути наслідків та навіть врятувати життя людини.

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Авторка публікації
Софія Дорощук
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