Тарифи на електрику — нові ціни від Укренерго вдарять по оборонці

Львівський бронетанковий завод. Фото: lviv.ua

Експерти прокоментували наміри НЕК "Укренерго" вдвічі підвищити тарифи на передачу та диспетчеризацію електричної енергії. Зокрема, назвали можливі ризики від таких дій для важливої галузі — оборонної промисловості.

Про це повідомив Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

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Небезпека "експерименту" Укренерго

Так, за словами Віталія Кулика, зростання тарифів може вдарити не лише по бізнесу, споживачах, а й навіть по оборонній галузі.

Директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства нагадав, що на початку осені НЕК "Укренерго" оприлюднила проєкт оновлених тарифів для диспетчеризації та передачі електричної енергії на 2024 рік. У планах — збільшення цін удвічі, хоч поточного року тарифи вже підвищували так:

на диспетчеризацію — на 54%;

на передачу — на 40%.

"У мене велике питання: наскільки обґрунтовані нові тарифи в наших умовах? Іноді в них закладаються неіснуючі насправді статті витрат. Яким буде негативний ефект для економіки. Може, варто порахувати? Мені здається, що буде дуже серйозний удар по всьому бізнесу, передусім — по малому та середньому", — наголосив він.

Експерт зауважує, що найнебезпечніше те, що змінені тарифи у бік підвищення негативно позначаться на підприємствах оборонної промисловості, що займаються виробництвом техніки та озброєння для Збройних сил України.

"У дуже короткій перспективі цей тариф "Укренерго" вдарить по нашій оборонці, яку ми спільними зусиллями разом із народом та міжнародними партнерами перевантажуємо та запускаємо 20-й місяць поспіль. Може, не варто експериментувати з цим у воюючій країні?" — застеріг від таких дій Віталій Кулик.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Європейській Бізнес Асоціації (ЕВА) виступили із закликом до уряду вирішити питання заборгованості та скасувати граничні ціни (прайс-кепи) на ринку електричної енергії.

Також ми писали, що на думку експертів, українська енергетична інфраструктура у зв'язку з нестачею надлишкових потужностей та запасного обладнання цього року менш надійна та вразливіша, ніж було минулої зими.