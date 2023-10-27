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Изменение тарифов на электричество — озвучены риски для сферы обороны

27 октября 2023 23:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Тарифы на электричество — новые цены от Укрэнерго ударят по оборонке
Львовский бронетанковый завод. Фото: lviv.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Эксперты прокомментировали намерения НЭК "Укрэнерго" вдвое повысить тарифы на передачу и диспетчеризацию электрической энергии. В частности, назвали возможные риски от таких действий для важной отрасли — оборонной промышленности.

Об этом сообщил Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик на своей странице в соцсети Facebook.

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Так, по словам Виталия Кулика, рост тарифов может ударить не только по бизнесу, потребителям, но даже по оборонной отрасли.

Директор Центра исследований проблем гражданского общества напомнил, что в начале осени НЭК "Укрэнерго" обнародовала проект обновленных тарифов по диспетчеризации и передаче электрической энергии на 2024 год. В планах — рост цен вдвое, хотя в текущем году тарифы уже повышали так:

  • на диспетчеризацию — на 54%;
  • на передачу — на 40%.

"У меня большой вопрос: насколько обоснованы новые тарифы в наших условиях? Иногда в них закладываются несуществующие на самом деле статьи расходов. Каким будет негативный эффект для экономики. Может, стоит посчитать? Мне кажется, что будет очень серьезный удар по всему бизнесу, прежде всего по малому и среднему", — подчеркнул он.

Эксперт отмечает, что опаснее всего, то, что измененные тарифы в сторону повышения негативно отразятся на предприятиях оборонной промышленности, занимающихся производством техники и вооружения для Вооруженных сил Украины.

"В очень короткой перспективе этот тариф "Укрэнерго" ударит по нашей оборонке, которую мы совместными усилиями вместе с народом и международными партнерами перегружаем и запускаем 20 месяц подряд. Может, не стоит экспериментировать с этим в воюющей стране?" — предостерег от таких действий Виталий Кулик.

Что еще стоит знать

Напомним, в Европейской Бизнес Ассоциации (ЕВА) выступили с призывом к правительству решить вопрос задолженности и отменить предельные цены (прайс-кепы) на рынке электрической энергии.

Также мы писали, что, по мнению экспертов, украинская энергетическая инфраструктура в связи с нехваткой избыточных мощностей и запасного оборудования в этом году менее надежна и уязвима, чем было прошлой зимой.

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