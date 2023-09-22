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Журналісти з'ясували, скільки можна "відмити" коштів на відновленні житла під Бучею

22 вересня 2023 14:26
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Журналісти з'ясували, скільки можна "відмити" коштів на відновленні житла під Бучею
Відновлення будунку в Ірпені. Ілюстративне фото: Київська ОВА
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Наразі під Бучею, що на Київщині, активно проходить будівництво житла. Лише на одні кабелі було виділено шість мільйонів гривень, а котли з цементним розчином мають коефіцієнт х1,5.

Журналісти видання "Наші гроші" проаналізували, як проходить відбудова регіону та скільки грошей виділяється.

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Відбудова будинків в районі

Зазначається, що в серпні цього року очільник Київської ОВА заявив про відбудову одного з житлових будинків у селі Бузова, що в Бучанському районі. Під час російської окупації армія РФ знищила в населеному пункті майже 400 об'єктів.

"П'ятиповерхівка на вул. Центральна, 17-E була зруйнована 5 березня 2022 року. До війни у 70 квартирах проживали понад 200 людей. Будинок почали відновлювати в січні цього року. Тут замінили перекриття, стіни, дах, вікна. Утеплили та оздобили фасади, закінчують роботи з благоустрою. Загалом відновили 17 квартир. У планах — відбудова котельні", — розповів Кравченко.

відбудова будинків під Бучею
Новина про віновлення будинку. Скриншот: Наші гроші

Закупівля матеріалів

Журналісти на сайті державних закупівель "Prozorro" знайшли тендери на відновлення будинку саме за цією адресою. Дмитрівською сільською радою були проведені торги, контракти було укладено з ТОВ "Евклід", щодо цін питань не виникало.

До прикладу, ціна в кошторисі непластифікованої дисперсії ПВА — 192 гривні за кілограм, в той час, як в "Епіцентрі", вона вартує 186 гривень. 

Проте штукатурка Ceresit CT 174 коштує 113 грн/кг, в магазині ціна аналогічна. 

"Отже, загалом на відбудову п’ятиповерхівки по Центральній, 17Е маємо два контракти на загальну суму 34 млн грн (20,65 млн грн на сам будинок і 13,37 млн грн на котельню) і ось такий результат (відео відбудови тут) із нормальними цінами будматеріалів", — йдеться у повідомленні.

Збільшення бюджету

Щодо будівництва іншого будинку по вулиці Центральній, 17-Є, то його вирішила відбудовувати вже Київська обласна військова адміністрація. Вже 15 вересня у Департаменті регіонального розвитку Київської ОДА уклали відповідну угоду на суму 172 млн грн із ТОВ "Інвестиційно-будівельна компанія "Білд Лайф". Це зробили за результатами тендеру. 

Відомо, що цей будинок планується відновити до кінця 2024 року. 

"Там влаштують інженерні та слабкострумові мережі, підйомники, ліфти, протипожежні системи тощо, а також благоустроять територію і придбають меблі та обладнання в укриття. Аванс складає 30%, а решту платитимуть протягом цілих 100 днів після виконання робіт", — пишуть журналісти.

Проте загальна сума щодо будівництва будинку за адресою по 17Є в п'ять разів перевищує вартість ремонту будинку за адресою 17Е. У виданні кажуть, що цілком логічним є збільшення вартості ремонту, адже там обсяг робіт є більшим. Проте такі ціни суттєво перевищують ринкові. 

Ціни на матеріали

Найбільшу суму, а саме 13,22 млн грн, виділили на кабелі по цінах, які є вищими від вересневого прайс-листа великого постачальника "Укрпровід".

відбудова Київщини
Ціни на кабелі для ремонту. Джерело: Наші гроші

"Також ми порівняли ціни кабелів КОДА з кошторисом ремонту багатоквартирного житлового будинку по вул. Паркова, 2 у смт. Бородянка Бучанського району. Цим тендером на 113 млн грн займалась Служба відновлення та розвитку інфраструктури Київської області (вертикаль Держвідновлення Мустафи Найєма). І тут теж значно нижчі ціни", — додають у виданні.

До прикладу, кабель ВВГнгд 3х1,5, який у кошторисі Київської ОВА вартує 35 тисяч гривень за кілометр, в той час, як в Держвідновленні — по 23 тисячі гривень.

Тому, якщо б у Київській ОДА замовили кабелі по ринковій ціні, то було витрачено в два рази менше коштів, а саме — 7 мільйонів гривень.

"Ще 9,93 млн грн у кошторисі КОДА припадає на бетон В25 М350 крупністю заповнювача 20-40 мм по 4 754 грн/куб. м. Це також значно дорожче від багатьох інших тендерів. І навіть від іншого тендеру самої КОДА. У серпні в кошторисі відбудови ЖК "Ірпінські Липки" такий бетон був на чверть дешевший — 3 840 грн/куб. м. А київська група "Ковальська" продає різновиди рядового бетону В25 М350 по 2 916-3 267 грн/куб. м, літнього дрібнозернистого — по 3 123-3 639 грн/куб. м, що на третину дешевше", — зауважили у повідомленні.

Водночас цементний розчин М150 було замовлено по 4 458 грн/куб. м. В Ірпені на цьому ж тендері його ціна становила —  2 554 грн/куб. м, а в Службі відновлення та розвитку інфраструктури, що на Київщині, яка відбудовує будинок в Бородянці ця ціна становить 2 934 грн/куб. м. Тому це показує, що в цих відомствах цемент є в півтора рази дешевшим. 

"Таким чином, по вибірково перевірених нами позиціях маржа склала 30%. Загалом на будматеріали й устаткування у кошторисі припадає 131,52 млн грн. Це три чверті вартості підряду", — додали у виданні.

Що відомо про очільників відомств та підприємств

Журналісти нагадали, що керіником Департаменту регіонального розвитку КОДА з квітня 2023 року є Сергій Марищен. Очільник Київської ОВА Руслан Кравченко раніше був працівником органів прокуратури.

Зазначається, що Кравченко був прокурором у справі, де колишнього президента України Віктора Януковича, визнали винним у державній зраді та пособництві у веденні війни.

"Створеною в 2018 році броварською "ІБК "Білд Лайф" володіють Роман Снігур і директор Володимир П’ятенко. Вони також є засновниками ТОВ "Білд Лайф" разом із Владиславом Чиківчуком та Анастасією Фруленко, а також ТОВ "Білд Лайф Девелопмент" разом із Владиславом Чиківчуком та Максимом Плешком", — розповідають журналісти.

Також Роман Снігур має у власності ТОВ "Вулик-1", а Володимир П’ятенко є керівником ПП "Будівельна компанія "Еталон-2002" Владислава Чиківчука та Ольги Снігур.

Владислав Чиківчук, ймовірно, є сином Леоніда Чиківчука, який має у власності ТОВ "Дипроінбуд". Це підприємство було генпідрядником забудов групи "Stolitsa Group".

"Максим Плешко є депутатом Ірпінської міськради від політичної партії "Нові обличчя". З осені 2022 року "ІБК "Білд Лайф" узяла підрядів Бучанської міськради на 6,80 млн грн", — підсумували у матеріалі. 

Нагадаємо, у Києві посадовиця закупила стільці для укриттів в Дніпровському районі за завищеною вартістю. До цього вона обвинувачувалась у розтраті державних коштів при покупці овочерізок для сховищ. 

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