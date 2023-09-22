Журналисты выяснили, сколько можно "отмыть" средств на восстановлении жилья под Бучей

Возобновление здания в Ирпене. Иллюстративное фото: Киевская ОВА

Сейчас под Бучей в Киевской области активно проходит строительство жилья. Только на одни кабели было выделено шесть миллионов гривен, а котлы с цементным раствором имеют коэффициент х1,5.

Журналисты издания "Наші гроші" проанализировали, как происходит восстановление региона и сколько денег выделяется.

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Отстройка домов в районе

Отмечается, что в августе этого года глава Киевской ОВА заявил о восстановлении одного из жилых домов в селе Бузова в Бучанском районе. Во время российской оккупации армия РФ уничтожила в населенном пункте около 400 объектов.

"Пятиэтажка на ул. Центральная, 17-E была разрушена 5 марта 2022 года. До войны в 70 квартирах проживало более 200 человек. Дом начали восстанавливать в январе этого года. Здесь заменили перекрытия, стены, крышу, окна. Утеплили и украсили фасады, заканчивают работы по благоустройству. В общей сложности восстановили 17 квартир. В планах — восстановление котельной", — рассказал Кравченко.

Новость об обновлении дома. Скриншот: Наші гроші

Закупка материалов

Журналисты на сайте государственных закупок Prozorro нашли тендеры на восстановление дома именно по этому адресу. Дмитровским сельским советом были проведены торги, контракты были заключены с ООО "Эвклид", по ценам вопросов не возникало.

К примеру, цена в смете непластифицированной дисперсии ПВА — 192 гривны за килограмм, в то время как в "Эпицентре" она стоит 186 гривен.

Однако штукатурка Ceresit CT 174 стоит 113 грн/кг, в магазине цена аналогичная.

"Итак, в общем на восстановление пятиэтажки по Центральной, 17Е имеем два контракта на общую сумму 34 млн грн (20,65 млн грн на само здание и 13,37 млн грн на котельную) и вот такой результат (видео восстановления здесь) с нормальными ценами стройматериалов", — говорится в сообщении.

Увеличение бюджета

Относительно строительства другого дома по улице Центральной, 17-е, то его решила отстраивать уже Киевская областная военная администрация. Уже 15 сентября в Департаменте регионального развития Киевской ОГА заключили соответствующее соглашение на сумму 172 млн грн с ООО "Инвестиционно-строительная компания "Билд Лайф". Это сделали по результатам тендера.

Известно, что это здание планируется восстановить до конца 2024 года.

"Там устроят инженерные и слаботочные сети, подъемники, лифты, противопожарные системы и т.д., а также благоустроят территорию и приобретут мебель и оборудование в укрытие. Аванс составляет 30%, а остальные будут платить в течении 100 дней после выполнения работ", — пишут журналисты.

Однако общая сумма строительства дома по адресу по 17Е в пять раз превышает стоимость ремонта дома по адресу 17Е. В издании говорят, что вполне логичным является увеличение стоимости ремонта, ведь там объем работ больше. Однако такие цены существенно превышают рыночные.

Цены на материалы

Наибольшую сумму, а именно 13,22 млн грн, выделили на кабели по ценам выше сентябрьского прайс-листа крупного поставщика "Укрпровод" .

Цены на кабели для ремонта. Источник: Наші гроші

"Также мы сравнили цены кабелей КОДА со сметой ремонта многоквартирного жилого дома по ул. Парковая, 2 в пгт. Бородянка Бучанского района. Этим тендером на 113 млн грн занималась Служба восстановления и развития инфраструктуры Киевской области (вертикаль Госвосстановления Мустафы Найема). И здесь тоже значительно ниже цены", — добавляют в издании.

К примеру, кабель ВВГнгд 3х1,5, который в смете Киевской ОВА стоит 35 тысяч гривен за километр, в то время как в Госвосстановлении — по 23 тысячи гривен.

Поэтому если бы в Киевской ОГА заказали кабели по рыночной цене, то было бы потрачено в два раза меньше средств, а именно — 7 миллионов гривен.

"Еще 9,93 млн грн в смете КОДА приходится на бетон В25 М350 крупностью заполнителя 20-40 мм по 4 754 грн/куб. м. Это также значительно дороже многих других тендеров. И даже от другого тендера самой КОДА. В августе в смете восстановления ЖК "Ирпенские Липки" такой бетон был на четверть дешевле - 3 840 грн/куб. м. А киевская группа "Ковальская" продает разновидности рядового бетона В25 М350 по 2 916-3 267 грн/куб. м, летнего мелкозернистого — по 3 123-3 639 грн/куб. м, что на треть дешевле", — говорится в материале.

В то же время, цементный раствор М150 было заказано по 4 458 грн/куб. м. В Ирпене на этом же тендере его цена составляла 2 554 грн/куб. м, а в Службе восстановления и развития инфраструктуры Киевской области, которая отстраивает дом в Бородянке эта цена составляет 2 934 грн/куб. м. Поэтому это показывает, что в этих ведомствах цемент в полтора раза дешевле.

"Таким образом, по выборочно проверенным нами позициям маржа составила 30%. Всего на стройматериалы и оборудование в смете приходится 131,52 млн грн. Это три четверти стоимости подряда", — добавили в издании.

Что известно о руководителях ведомств и предприятий

Журналисты напомнили, что руководителем Департамента регионального развития КОГА с апреля 2023 года есть Сергей Марищен. Глава Киевской ОВА Руслан Кравченко ранее был работником органов прокуратуры.

Кравченко был прокурором по делу, где бывшего президента Украины Виктора Януковича признали виновным в государственной измене и пособничестве в ведении войны.

"Созданной в 2018 году броварской "ИСК "Билд Лайф" владеют Роман Снигур и директор Владимир Пятенко. Они также являются учредителями ООО "Билд Лайф" вместе с Владиславом Чикивчуком и Анастасией Фруленко, а также ООО "Билд Лайф Девелопмент" вместе с Владиславом Чиковчуком и Максимом Плешком", — рассказывают журналисты.

Также Роман Снигур владеет ООО "Вулик-1", а Владимир Пятенко является руководителем ЧП "Строительная компания "Эталон-2002" Владислава Чиковчука и Ольги Снигур.

Владислав Чикивчук, вероятно, является сыном Леонида Чиковчука, который имеет в собственности ООО "Дипроинбуд". Это предприятие являлось генподрядчиком застроек группы "Stolitsa Group".

"Максим Плешко является депутатом Ирпенского горсовета от политической партии "Новые лица". С осени 2022 года "ИСК "Билд Лайф" взяла подряды Бучанского горсовета на 6,80 млн грн", — подытожили в материале.

Напомним, в Киеве чиновница закупила стулья для укрытий в Днепровском районе по завышенной стоимости. До этого она обвинялась в растрате государственных средств при покупке овощерезок для хранилищ.