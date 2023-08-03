Компенсації за пошкоджене житло — українці отримали 400 млн гривень

Гроші у руках. Фото: google.com

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України розповіли про те, що держава за три місяці виплатила громадянам майже 400 млн гривень компенсацій. Гроші отримали жителі п'яти регіонів на відновлення пошкодженого житла.

Такі дані наводить пресслужба Мінреінтеграції.

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Як зазначають у відомстві, у рамках державної програми "єВідновлення" затвердили виплату грошової допомоги понад 4,8 тисячі громадян, які подали відповідні заявки.

"Погоджено виплату допомоги 4806 заявникам на загальну суму 389 млн гривень", — йдеться у повідомленні.

Очікується, що кошти українці зможуть використати на ремонти власних осель.

З початку травня, коли стартувала реалізація програми "єВідновлення" громадяни подали 31,18 тис. заяв на грошову допомогу на дрібні ремонти пошкодженого житла. Найбільше коштів виділили мешканцям таких областей:

Харківська;

Київська;

Херсонська;

Миколаївська;

Донецька.

Також за цей час при органах місцевого самоврядування з'явилися 520 спеціальних комісій. Члени комісій продовжують розглядати заяви, обстежувати пошкоджене житло й ухвалювати рішення щодо призначення допомоги.

Хто і як може отримати допомогу

При цьому встановлені чіткі правила для надання права на допомогу.

Джерело: diia.gov.ua

Українці, які потребують відповідної грошової допомоги на відновлення пошкодженого житла, можуть подавати заявки за цим посиланням.

Достатньо зробити кілька кроків.

Джерело: diia.gov.ua

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні державну програму "єВідновлення" на отримання компенсації за пошкоджене чи знищене через російську агресію житло змінять. Грошові кошти зможуть отримати також ті громадяни, які самостійно відремонтували пошкоджене житло. Нові правила можуть запрацювати восени поточного року.

Раніше ми писали, що на повноцінну реалізацію державної програми "єОселя", яка стартувала восени минулого року, бракує фінансування. Зараз обсягу коштів достатньо лише на покриття 3% звернень українців.