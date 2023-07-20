Виплати за зруйноване житло: як отримати швидше гроші

Зруйнований будинок. Фото: ДСНС у Запорізькій області

В Україні запрацювала програма "єВідновлення". Якщо нею скористатися, то можна отримати кошти за зруйноване ворогом помешкання.

Про це повідомив у Бучі міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Про це йдеться на його сторінці у Telegram.

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Відомо, що державна програма "єВідновлення" складається з двох етапів.

На першому етапі українці могли отримати гроші на ремонт пошкодженого житла.

Як повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, зараз тестується другий етап. На нього можуть зареєструватися поки жителі села Мощун і селища Бородянка.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Фото: Telegram

Зареєструватися на програму можна за посиланням.

Також повідомляється, що зареєструватися на програму можна, якщо:

маєте зруйновану домівку в с. Мощун чи селищі Бородянка;

попередньо надіслали заяву про зруйноване майно в "Дії";

є єдиним власником житла, яке зареєстроване в Державному реєстрі речових прав;

маєте верифікований податковий номер;

досягли 18 років.

Також можна подади заявку в "Дії". Там потрібно буде вказати номер картки, на яку зараховуватимуть кошти. Витратити їх потрібно на будівельні матеріали протягом року з моменту отримання, інакше кошти повернуться до держбюджету.

Допис міністра цифрової трансформації Михайла Федорова у Telegram. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні для дітей із малозабезпечених родин діє експериментальний державний проєкт "єОздоровлення". Скориставшись, можна отримати кошти на путівку до оздоровчого закладу.

Метою проєкту є забезпечення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, послугами з оздоровлення та відпочинку за принципом "гроші ходять за дитиною".