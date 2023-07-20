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Выплаты за разрушенное жилье: как получить деньги быстрее

20 июля 2023 00:23
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Выплаты за разрушенное жилье: как получить деньги быстрее
Разрушенный дом. Фото: ГСЧС в Запорожской области
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В Украине заработала программа "єВідновлення". Если ею воспользоваться, то можно получить средства за разрушенное врагом жилье.

Об этом сообщил в Буче министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров. Об этом говорится на его странице в Telegram.

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Известно, что программа "єВідновлення" состоит из двух этапов.

На первом этапе украинцы могли получить деньги на ремонт поврежденного жилья.

Как сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров, сейчас тестируется второй этап. Пока на него могут зарегистрироваться жители села Мощун и поселка Бородянка.

Министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров. Фото: Telegram

Зарегистрироваться на программу можно по ссылке.

Также сообщается, что зарегистрироваться на программу можно, если:

  • имеете разрушенный дом в с. Мощун или поселке Бородянка;
  • предварительно направили заявление о разрушенном имуществе в "Дії";
  • является единственным собственником жилья, зарегистрированным в Государственном реестре вещных прав;
  • имеете верифицированный налоговый номер;
  • достигли 18 лет.

Также можно подать заявку в "Дії". Там нужно будет указать номер карты, на которую будут зачисляться средства. Потратить их нужно на строительные материалы в течение года с момента получения, иначе денежные средства вернутся в госбюджет.

Сообщение министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Telegram. Фото: скриншот

Напомним, в Украине для детей из малообеспеченных семей действует экспериментальный государственный проект "єОздоровлення". Воспользовавшись, можно получить средства на путевку в оздоровительное заведение.

Целью проекта является обеспечение детей, нуждающихся в особом социальном внимании и поддержке, услугами по оздоровлению и отдыху по принципу "деньги ходят за ребенком".

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