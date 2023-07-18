Допомога у 14 тис. грн — як взяти участь у програмі єОздоровлення

Діти на галявині. Фото: Pixabay

В Україні для дітей із малозабезпечених родин діє експериментальний державний проєкт "єОздоровлення". У його рамках можна отримати кошти на путівку до оздоровчого закладу.

Про це повідомляє урядовий портал.

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Програма "єОздоровлення"

Як зазначається, програма поширюється на родини, які належать до категорій:

дитина з інвалідністю;

дитина з багатодітної сім’ї 7-18 років.

Також такі сім'ї мають проживати у таких областях: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Київська, Луганська, Миколаївська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська.

Проєкт "єОздоровлення" передбачає надання батькам коштів у сумі близько 14 тис. грн на одну дитину, за які можна на власний розсуд придбати путівку в оздоровчі заклади.

Метою проєкту є забезпечення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, послугами з оздоровлення та відпочинку за принципом "гроші ходять за дитиною", додають в уряді.

Як взяти участь у програмі

Щоб взяти участь у програмі, потрібно завантажити завантажити застосунок "Дія". У нього автоматично має надійти сповіщення від органів соціального захисту.

Після цього батьки (особи, що їх замінюють) мають звернутися до ПриватБанку й отримати картку зі спеціальним режимом використання, куди зарахують гроші. Отримавши кошти, можна перейти на сайт у розділ "Пошук закладу", поставити галочку біля "єОздоровлення" та обрати заклад відпочинку з наведеного переліку. Після цього треба натиснути пункт "Подати заявку", де необхідно вказати персональні дані.

Додаткові питання можна з'ясувати за номером телефону:

(044) 289-87-89.

Більше про допомогу

Нагадаємо, в Україні почали виплачувати п'ять тисяч гривень на кожного члена сім'ї. Подати заявку на отримання фінансової допомоги можна до кінця серпня.

Також ми писали, що в Україні на тлі війни міжнародні організації продовжують надавати допомогу громадянам. У липні діє низка програм, за якими можна оформити фінансування до 33 тис. грн.