Допомога у 14 тис. грн — як взяти участь у програмі єОздоровлення

Допомога у 14 тис. грн: хто і як може взяти участь у програмі "єОздоровлення"
В Україні для дітей із малозабезпечених родин діє експериментальний державний проєкт "єОздоровлення". У його рамках можна отримати кошти на путівку до оздоровчого закладу.
Про це повідомляє урядовий портал.
Програма "єОздоровлення"
Як зазначається, програма поширюється на родини, які належать до категорій:
- дитина з інвалідністю;
- дитина з багатодітної сім’ї 7-18 років.
Також такі сім'ї мають проживати у таких областях: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Київська, Луганська, Миколаївська, Сумська, Харківська, Херсонська, Чернігівська.
Проєкт "єОздоровлення" передбачає надання батькам коштів у сумі близько 14 тис. грн на одну дитину, за які можна на власний розсуд придбати путівку в оздоровчі заклади.
Метою проєкту є забезпечення дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки, послугами з оздоровлення та відпочинку за принципом "гроші ходять за дитиною", додають в уряді.
Як взяти участь у програмі
Щоб взяти участь у програмі, потрібно завантажити завантажити застосунок "Дія". У нього автоматично має надійти сповіщення від органів соціального захисту.
Після цього батьки (особи, що їх замінюють) мають звернутися до ПриватБанку й отримати картку зі спеціальним режимом використання, куди зарахують гроші. Отримавши кошти, можна перейти на сайт у розділ "Пошук закладу", поставити галочку біля "єОздоровлення" та обрати заклад відпочинку з наведеного переліку. Після цього треба натиснути пункт "Подати заявку", де необхідно вказати персональні дані.
Додаткові питання можна з'ясувати за номером телефону:
(044) 289-87-89.
Більше про допомогу
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