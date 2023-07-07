Допомога до 33 тис. грн — які організації надають виплати

Грошові кошти у руках. Фото: google.com

В Україні на тлі війни міжнародні організації продовжують надавати допомогу громадянам. У липні діє низка програм, за якими можна оформити фінансування до 33 тис. грн.

Про те, які організації здійснюють виплати, розповідають Новини.LIVE.

Читайте також:

"єДопомога"

На грошову допомогу можуть розраховувати родини з дітьми, незаможні, внутрішньо переміщені особи (ВПО) та особи, які мають інвалідністю. Для цього необхідно подавати заявки на платформі "єДопомога". Розміри виплат різняться, мінімально це — 2,22 тис. на одну особу в родині.

Міжнародні організації після звірення даних вирішать, чи дійсно людина потребує допомоги. Після ухвалення рішення про виплату громадянина буде сповіщено шляхом:

смс-повідомлення;

у статусі заявки на сайті "єДопомога".

Допомога від управління Верховного комісара ООН у справах біженців

Таку допомогу надають для переселенців, якщо пенсія менша за 3 тис. грн. Пріоритет — люди з таких регіонів: Донецької, Запорізької, Луганської, Одеської, Миколаївської, Харківської та Херсонської областей. Розмір виплат — 2,22 тис. грн на кожного члена родини на три місяці.

Фінпідтримка від Всесвітньої продовольчої програми ООН

Передбачена для внутрішніх переселенців за черговістю дати внесення до бази даних. Розмір виплат — 2,22 тис. грн для не більше трьох осіб у сім'ї на три місяці.

Допомога від Червоного Хреста

Надають допомогу малозабезпеченим родинам, зокрема для ВПО. У пріоритеті — одинокі матері з дітьми, вагітні чи породіллі, особи з інвалідністю, одержувачі соцдопомоги, які не мають права на пенсійні виплати. Розмір виплат — 2,5 тис. грн на одну особу на місяць, з можливістю збільшення терміну надання допомоги.

Фінпідтримка від Міжнародної організації з міграції

Така допомога передбачена для категорій осіб з інвалідністю, зокрема серед переселенців. Виплати проводять упродовж трьох місяців у сумі 2,22 тис. грн на одну людину.

Допомога від ЮНІСЕФ

На фіндопомогу можуть розраховувати багатодітні сім'ї, які мають троє та більше неповнолітніх дітей, з яких бодай одній немає двох років. А також ті, хто має двоє та більше неповнолітніх дітей, з яких хоча б одна дитина з інвалідністю. Сума допомоги становить 2,22 тис. грн на кожного члена родини (не більше п'яти людей) на три місяці. Максимально можна отримати — 33,3 тис. грн.

Нагадаємо, у рамках благодійного фонду "У маминих долонях" стартував проєкт допомоги постраждалим від затоплення на Херсонщині. Так, гуманітарну допомогу можна буде отримати в відділеннях "Нової Пошти", до того ж доставка відбуватиметься коштом фонду.