Помощь до 33 тыс. грн — какие организации предоставляют выплаты

Денежные денежные средства в руках. Фото: google.com

В Украине на фоне войны международные организации продолжают оказывать помощь гражданам. В июле действует ряд программ, по которым можно оформить финансирование до 33 тыс. грн.

О том, какие организации осуществляют выплаты, рассказывают Новини.LIVE.

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"єДопомога"

На денежную помощь могут рассчитывать семьи с детьми, неимущие, внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и лица, имеющие инвалидность. Для этого необходимо подавать заявки на платформе "єДопомога". Размеры выплат отличаются, минимально это — 2,22 тыс. на человека в семье.

Международные организации после сверки данных решат, действительно ли человек нуждается в помощи. После принятия решения о выплате гражданина будет уведомлено путем:

смс-сообщения;

в статусе заявки на сайте "єДопомога".

Помощь от управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев

Такую помощь оказывают для переселенцев, если пенсия меньше 3 тыс. грн. Приоритет — люди из таких регионов: Донецкой, Запорожской, Луганской, Одесской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей. Размер выплат — 2,22 тыс. грн на каждого члена семьи на три месяца.

Финподдержка от Всемирной продовольственной программы ООН

Предусмотрена для внутренних переселенцев по очередности даты внесения в базу данных. Размер выплат — 2,22 тыс. грн для не более трех человек в семье на три месяца.

Помощь от Красного Креста

Оказывают помощь малоимущим семьям, в частности для ВПЛ. В приоритете — одинокие матери с детьми, беременные или роженицы, лица с инвалидностью, получатели соцпомощи, не имеющие права на пенсионные выплаты. Размер выплат — 2,5 тыс. грн на человека в месяц, с возможностью увеличения срока оказания помощи.

Финподдержка от Международной организации по миграции

Такая помощь предусмотрена категориям лиц с инвалидностью, в том числе среди переселенцев. Выплаты проводят в течение трех месяцев на сумму 2,22 тыс. грн на одного человека.

Помощь от ЮНИСЕФ

На финпомощь могут рассчитывать многодетные семьи, у которых есть трое и более несовершеннолетних детей, из которых хотя бы одному нет двух лет. А также те, у кого двое и более несовершеннолетних детей, из которых хотя бы один ребенок с инвалидностью. Сумма пособия составляет 2,22 тыс. грн. на каждого члена семьи (не более пяти человек) на три месяца. Максимально можно получить — 33,3 тыс. грн.

Напомним, в рамках благотворительного фонда "В маминых ладонях" стартовал проект помощи пострадавшим от затопления в Херсонской области. Так, гуманитарную помощь можно будет получить в отделениях "Новой Почты", к тому же доставка будет происходить на средства фонда.