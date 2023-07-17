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Стало відомо, як та хто може отримати 5 тис. грн фінансової допомоги від держави

17 липня 2023 20:00
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Стало відомо, як та хто може отримати 5 тис. грн фінансової допомоги від держави
Фінансова допомога. Фото: Новини.LIVE
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

В Україні почали виплачувати п'ять тисяч гривень на кожного члена сім'ї. Подати заявку на отримання фінансової допомоги можна до кінця серпня.

Про це пише видання "На пенсії".

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Хто може отримати кошти

Отримати гроші можуть жителі двох регіонів, а саме Херсонщини та Миколаївщини, адже їхні будинки були затоплені після підриву дамби Каховської ГЕС.

Зазначається, що ця виплата є одноразовою. Крім того, українці мають змогу отримати допомогу й від Міжнародної організації з міграції ООН. Завдяки цьому можна отримати по 6,6 тис. грн.

Де можна отримати грошову допомогу

Проте кошти можна отримати тільки до 31 серпня. Щоб їх одержати, необхідно звернутися до адміністрації за адресою фактичного проживання.

Список документів, які потрібно мати:

  • документ, що засвідчує особу;
  • ідентифікаційний код;
  • свідоцтво про народження дитини.

"Водночас постраждалі за коштами від ООН мають звертатися до органів соцзахисту за місцем проживання. Представники місцевої влади відповідають за їх надання. Виплати можна отримати у відділенні ПАТ "Укрпошта", — йдеться у повідомленні.

Також в Уряді розширили перелік осіб, які зможуть отримати по п'ять тисяч гривень.

Раніше допомогу не могли отримати громадяни, які на 5 червня 2023 року були одержувачами допомоги для проживання для внутрішньо переміщених осіб. Проте цю норму скасували, тому перелік осіб, які можуть отримати грошову допомогу, розширили.

Нагадаємо, державний Ощадбанк, який днями попередив пенсіонерів із числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО) про можливу втрату виплат у разі непідтвердження особи, заявив про скасування цієї вимоги. Раніше фізична ідентифікація вимагалась до 1 вересня 2023 року.

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