Виплати пенсій переселенцям — Ощадбанк оновив вимоги

Людина пенсійного віку. Фото: Unplush

Державний Ощадбанк, який днями попередив пенсіонерів із числа внутрішньо переміщених осіб (ВПО) про можливу втрату виплат у разі непідтвердження особи, заявив про скасування цієї вимоги. Раніше фізична ідентифікація вимагалась до 1 вересня 2023 року.

Про це повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі загальнонаціонального марафону.

Читайте також:

Виплати пенсій для ВПО

Як зазначила голова Мінреінтеграції, термін ідентифікації в Ощадбанку для отримувачів пенсій продовжили, а для переселенців, які отримують соцвиплати, ідентифікацію не застосовуватимуть, адже термін виплат обмежений 6 місяцями.

Верещук зауважила, що на тлі повідомлень про те, що пенсіонери масово отримують попередження про припинення виплат у разі непроходження ідентифікації, питання обговорили на Координаційному штабі з питань ВПО під її головуванням.

Члени Коордштабу дійшли згоди у тому, що Ощадбанк більше не розсилатиме такі смс, а термін отримувачів пенсій для проходження ідентифікації продовжать до кінця січня 2024 року.

Зараз Мінсоцполітики напрацьовує проєкт відповідних нормативних змін, які ухвалять найближчим часом.

Вимоги Ощадбанку

Раніше в Ощадбанку заявили, що припинять нараховувати виплати пенсіонерам з числа переселенців у разі, якщо ті не пройдуть фізичну ідентифікацію.

Повідомлялося, що громадяни, які мають електронне пенсійне посвідчення (ЕПП), мусять проходити підтвердження особи у відділенні "Ощадбанку" кожні три місяці.

"За відсутності проходження фізичної ідентифікації одержувачами пенсій або соціальних виплат ВПО "Ощадбанк" зупинятиме видаткові операції за картковим рахунком", — повідомила пресслужба банку.

Більше про пенсії

Нагадаємо, у ПФУ назвали дату, коли українці, які отримують пенсії з інвалідності, можуть втратити виплати. Йдеться про ситуації, коли під час війни немає можливості вчасно пройти огляд та отримати повторний висновок від медико-соціальних експертних комісій.

Також ми писали, що український уряд затвердив загальний бюджет Пенсійного фонду на 2023 рік. Сума сягає майже 769 млрд грн.