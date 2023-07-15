Пенсії в Україні — що буде з виплатами до кінця року

Жінка пенсійного віку. Фото: УНІАН

В Україні мінімальна пенсія, яка прив'язана до прожиткового мінімуму, як правило, підвищується двічі на рік. Проте з огляду на війну, у 2023 році правила щодо соціальних виплат змінили.

Про це йдеться на сайті Міністерства соціальної політики України.

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За даними відомства, в Україні рівень мінімальної пенсії за віком встановлюють у розмірі одного прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, якщо є необхідний страховий стаж.

Розмір прожиткового мінімуму на 2023 рік заморожено на минулорічному рівні, тому підвищення соцвиплат не буде.

Уряд через війну вирішив не підвищувати соціальні показники, тоді як завжди закон про бюджет передбачав зміну розміру прожиткового мінімуму. Зате провів щорічну індексацію у березні цього року.

Раніше пенсії підвищували двічі за рік:

з 1 липня;

з 1 грудня.

Відтак, мінімальна пенсія (той же прожитковий мінімум) в Україні становить 2,1 тис. гривні і залишатиметься до кінця поточного року.

Які зараз пенсії в українців

За даними фонду, станом на 1 липня поточного року в країні налічується 10,55 мільйона пенсіонерів, а розмір середньої виплати становить 5,31 тис. гривень.

З-поміж регіонів країни найвищими виплатами можуть похизуватися жителі Києва. Там люди пенсійного віку отримують — 7,19 тис. гривень. На другому місці — Донецька область — 6,6 тис. гривень, Луганська — 6,29 тис. гривень, Дніпропетровська — 6,24 тис. гривень.

Найменше отримують жителі Тернопільської області — 4 тис. гривень, Закарпатської — 4,19 тис. гривень та Чернівецької — 4,21 тис. гривень.

Більше про пенсії

Нагадаємо, в Україні з 1 липня втретє за поточний рік підвищили виплати пенсіонерам. Йдеться про планову індексацію на близько 20% для кількох категорій громадян.

Також ми писали, що український уряд затвердив загальний бюджет Пенсійного фонду на 2023 рік. Сума сягає майже 769 млрд грн.