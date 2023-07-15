Пенсии в Украине — что будет с выплатами до конца года

Женщина пенсионного возраста. Фото: УНИАН

В Украине минимальная пенсия, привязанная к прожиточному минимуму, как правило, повышается дважды в год. Однако, учитывая войну, в 2023 году правила относительно социальных выплат изменили.

Об этом говорится на сайте Министерства социальной политики Украины.

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Что будет с выплатами до конца года

По данным ведомства, в Украине уровень минимальной пенсии по возрасту устанавливается в размере одного прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность, если есть необходимый страховой стаж.

Размер прожиточного минимума на 2023 год заморожен на прошлогоднем уровне, поэтому повышения соцвыплат не будет.

Правительство из-за войны решило не повышать социальные показатели, тогда как обычно закон о бюджете предусматривал изменение размера прожиточного минимума. Зато провело ежегодную индексацию в марте этого года.

Раньше пенсии повышали дважды в год:

с 1 июля;

с 1 декабря.

Следовательно, минимальная пенсия (тот же прожиточный минимум) в Украине составляет 2,1 тыс. гривны и будет оставаться до конца текущего года.

Какие сейчас пенсии у украинцев

По данным фонда, на 1 июля текущего года в стране насчитывается 10,55 миллиона пенсионеров, а размер средней выплаты составляет 5,31 тыс. гривен.

Среди регионов страны самыми высокими выплатами могут похвастаться жители Киева. Там люди пенсионного возраста получают — 7,19 тыс. гривен. На втором месте — Донецкая область — 6,6 тыс. гривен, Луганская — 6,29 тыс. гривен, Днепропетровская — 6,24 тыс. гривен.

Меньше всего получают жители Тернопольской области — 4 тыс. гривен, Закарпатской — 4,19 тыс. гривен и Черновицкой — 4,21 тыс. гривен.

Больше о пенсиях

Напомним, в Украине с 1 июля в третий раз за текущий год повысили выплаты пенсионерам. Речь идет о плановой индексации около 20% для нескольких категорий граждан.

Также мы писали, что украинское правительство утвердило общий бюджет Пенсионного фонда на 2023 год. Сумма составляет почти 769 млрд грн.