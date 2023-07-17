Выплаты пенсий переселенцам — Ощадбанк обновил требования

Человек пенсионного возраста. Фото: Unplush

Государственный Ощадбанк, на днях предупредивший пенсионеров из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) о возможной потере выплат в случае неподтверждения личности, заявил об отмене этого требования. Ранее физическая идентификация требовалась до 1 сентября 2023 года.

Об этом сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире общенационального марафона.

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Выплаты пенсий для ВПЛ

Как отметила глава Минреинтеграции, срок идентификации в Ощадбанке для получателей пенсий продлили, а для переселенцев, получающих соцвыплаты, идентификацию не будут применять, ведь срок выплат ограничен 6 месяцами.

Верещук отметила, что на фоне сообщений о том, что пенсионеры массово получают предупреждение о прекращении выплат в случае непрохождения идентификации, вопрос обсудили на Координационном штабе по ВПЛ под ее председательством.

Члены Коордштаба пришли к согласию о том, что Ощадбанк больше не будет рассылать такие смс, а срок получателей пенсий для прохождения идентификации продлили до конца января 2024 года.

Сейчас Минсоцполитики нарабатывает проект соответствующих нормативных изменений, которые будут приняты в ближайшее время.

Требования Ощадбанка

Ранее в Ощадбанке заявили, что прекратят начислять выплаты пенсионерам из числа переселенцев в случае, если те не пройдут физическую идентификацию.

Сообщалось, что граждане, имеющие электронное пенсионное удостоверение (ЭПП), должны проходить подтверждение лица в отделении "Ощадбанка" каждые три месяца.

"При отсутствии прохождения физической идентификации получателями пенсий или социальных выплат ВПЛ "Ощадбанк" будет останавливать расходные операции по карточному счету", — сообщила пресс-служба банка.

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Напомним, в ПФУ назвали дату, когда украинцы, получающие пенсии по инвалидности, могут потерять выплаты. Речь идет о ситуациях, когда во время войны нет возможности своевременно пройти осмотр и получить заключение медико-социальных экспертных комиссий.

Также мы писали, что украинское правительство утвердило общий бюджет Пенсионного фонда на 2023 год. Сумма составляет почти 769 млрд грн.