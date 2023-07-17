Стало известно, как и кто может получить 5 тыс. грн. финансовой помощи от государства

Финансовая помощь. Фото: Новини.LIVE

В Украине стали выплачивать пять тысяч гривен на каждого члена семьи. Подать заявку на получение финансовой помощи можно до конца августа.

Об этом пишет издание "На пенсии".

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Кто может получить деньги

Получить деньги могут жители двух регионов, а именно Херсонcкой и Николаевской области, ведь их дома были затоплены после подрыва дамбы Каховской ГЭС.

Отмечается, что эта выплата одноразовая. Кроме того, украинцы могут получить помощь и от Международной организации по миграции ООН. Благодаря этому можно получить 6,6 тыс. грн.

Где можно получить денежную помощь

Однако денежные средства можно получить только до 31 августа. Чтобы получить их, необходимо обратиться в администрацию по адресу фактического проживания.

Список документов, которые необходимо иметь:

документ, удостоверяющий личность;

идентификационный код;

свидетельство о рождении ребенка.

"В то же время пострадавшие по средствам от ООН должны обращаться в органы соцзащиты по месту жительства. Представители местных властей отвечают за их предоставление. Выплаты можно получить в отделении ПАО "Укрпочта", — говорится в сообщении.

Также в правительстве расширили перечень лиц, которые смогут получить по пять тысяч гривен.

Ранее помощь не могли получить граждане, которые на 5 июня 2023 были получателями помощи для проживания для внутренне перемещенных лиц. Однако эта норма была отменена, поэтому перечень лиц, которые могут получить денежную помощь, расширили.

Напомним, государственный Ощадбанк, на днях предупредивший пенсионеров из числа внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) о возможной потере выплат в случае неподтверждения лица, заявил об отмене этого требования. Ранее физическая идентификация требовалась до 1 сентября 2023 года.