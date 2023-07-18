Помощь в 14 тыс. грн — как принять участие в программе єОздоровлення

Дети на лужайке. Фото: Pixabay

В Украине для детей из малообеспеченных семей действует экспериментальный государственный проект "єОздоровлення". В его рамках можно получить средства на путевку в оздоровительное заведение.

Об этом сообщает правительственный портал.

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Программа "єОздоровлення"

Как отмечается, программа распространяется на семьи, относящиеся к категориям:

ребенок с инвалидностью;

ребенок из многодетной семьи 7-18 лет.

Такие семьи должны проживать в следующих областях: Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Киевская, Луганская, Николаевская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Черниговская.

Проект "єОздоровлення" предусматривает предоставление родителям средств в сумме около 14 тыс. грн на одного ребенка, за которые можно по своему усмотрению приобрести путевку в оздоровительные заведения.

Целью проекта является обеспечение детей, нуждающихся в особом социальном внимании и поддержке, услугами по оздоровлению и отдыху по принципу "деньги ходят за ребенком", добавляют в правительстве.

Как принять участие в программе

Чтобы принять участие в программе, необходимо загрузить приложение "Дія". В него автоматически должно поступить уведомление от органов социальной защиты.

После этого родители (лица, их заменяющие) должны обратиться в ПриватБанк и получить карточку со специальным режимом использования, куда зачислят деньги. Получив деньги, можно перейти на сайт в раздел "Поиск заведения", поставить галочку возле "єОздоровлення" и выбрать заведение отдыха из приведенного перечня. После этого следует нажать пункт "Подать заявку", где необходимо указать персональные данные.

Дополнительные вопросы можно узнать по телефону:

(044) 289-87-89.

Больше о помощи

Напомним, в Украине начали выплачивать пять тысяч гривен на каждого члена семьи. Подать заявку на получение финансовой помощи можно до конца августа.

Также мы писали, что в Украине на фоне войны международные организации продолжают оказывать помощь гражданам. В июле действуют ряд программ, по которым можно оформить финансирование до 33 тыс. грн.