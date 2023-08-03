Компенсации за поврежденное жилье – украинцы получили 400 млн гривен

Деньги в руках. Фото: google.com

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины рассказали о том, что государство за три месяца выплатило гражданам почти 400 млн гривен компенсаций. Деньги получили жители пяти регионов на восстановление поврежденного жилья.

Такие данные приводит пресс-служба Минреинтеграции.

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Как отмечают в ведомстве, в рамках государственной программы "єВідновлення" утвердили выплату денежной помощи более 4,8 тысячи граждан, подавших соответствующие заявки.

"Согласована выплата помощи 4806 заявителям на общую сумму 389 млн гривен", — говорится в сообщении.

Ожидается, что средства украинцы смогут использовать на ремонт собственных домов.

С начала мая, когда стартовала реализация программы "єВідновлення", граждане подали 31,18 тыс. заявлений на денежную помощь на мелкие ремонты поврежденного жилья. Больше всего средств выделили жителям таких областей:

Харьковская;

Киевская;

Херсонская;

Николаевская;

Донецкая.

Также за это время при органах местного самоуправления появилось 520 специальных комиссий. Члены комиссий продолжают рассматривать заявления, обследовать поврежденное жилье и принимать решение о назначении помощи.

Кто и как может получить помощь

При этом установлены четкие правила для получения права на помощь.

Источник: diia.gov.ua

Украинцы, нуждающиеся в соответствующей денежной помощи на восстановление поврежденного жилья, могут подавать заявки по этой ссылке.

Достаточно сделать несколько шагов.

Источник: diia.gov.ua

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине государственную программу "єВідновлення" на получение компенсации за поврежденное или уничтоженное из-за российской агрессии жилье изменят. Денежные средства смогут получить также граждане, которые самостоятельно отремонтировали поврежденное жилье. Новые правила могут заработать осенью этого года.

Ранее мы писали, что на полноценную реализацию государственной программы "єОселя", которая стартовала осенью прошлого года, не хватает финансирования. Сейчас объем средств достаточно на покрытие 3% обращений украинцев.