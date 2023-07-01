Зарплата 68 тис. грн — в Офіс Генпрокурора набирають працівників

Посвідчення прокурора. Фото: Sud.ua

В Україні стартує черговий конкурс на вакантні посади до Офісу Генерального прокурора. У боротьбі за 56 посад можуть змагатися тільки чинні прокурори.

Про це повідомляє пресслужба Кваліфікаційно-дисциплінарна комісії прокурорів.

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Вакансії в Офісі Генпрокурора

Як зазначається, чималу частину вакансій, які планують заповнити в Офісі Генпрокурора, становлять посади прокурорів в Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони — 15 посад.

Для Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, планують знайти 12 працівників.

У Департаменті представництва інтересів держави в суді — сім вакансій на посаду прокурора.

Набирають працівників у так званий "Департамент справ Майдану" — три вакансії прокурорів.

Хто зможе взяти участь

У конкурсі можуть брати участь прокурори обласних, окружних та прирівняних до них прокуратур з вищою юридичною освітою, стажем роботи у сфері права щонайменше п’ять років та ті, хто вільно володіє українською мовою.

Не допустять до конкурсу прокурорів, повноваження яких зупинили через відсторонення від посади, та прокурорів, яким заборонили переводитися в органи прокуратури вищого рівня до завершення терміну дії дисциплінарної відповідальності.

Подавати документи на участі у конкурсі можна у період 3 — 24 липня 2023 року.

Це вже п’ятий в історії Офісу Генерального прокурора конкурс на заміщення вакантних посад.

Скільки платять прокурорам у 2023 році

За рішенням уряду, у поточному році середньомісячні витрати на зарплату одного прокурора встановлені рівні 68 тис. грн.

У 2021 році середні витрати становили 56 тис. грн, у 2022-му — 76,3 тис. грн.

Прокурори САП у 2023 році отримують 145 тис. грн.

Більше про зарплати

Нагадаємо, у Державній службі статистики України розповіли про ситуацію на ринку праці у 2023 році. Фахівці оприлюднили рівень заробітних плат, популярні вакансії та озвучили кількість безробітних під час війни.

Також ми писали, що Кабінет міністрів України з 1 липня запускає у чотирьох областях пілотний проєкт — Інститут помічника ветеранів. Людей навчатимуть нової спеціальності, аби вони стали правою рукою військових, які повертаються з фронту додому.