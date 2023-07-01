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Зарплаты в 68 тыс. грн: стартует конкурс на должности в Офис Генпрокурора

1 июля 2023 10:28
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Зарплата 68 тыс. грн — в Офис Генпрокурора набирают работников
Удостоверение прокурора. Фото: Sud.ua
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине стартует очередной конкурс на вакантные должности в офис Генерального прокурора. В борьбе за 56 должностей могут побороться только действующие прокуроры.

Об этом сообщает пресс-служба Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров.

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Вакансии в Офисе Генпрокурора

Как отмечается, большую часть вакансий, которые планируют заполнить в Офисе Генпрокурора, составляют должности прокуроров в Специализированной прокуратуре в сфере обороны — 15 должностей.

Для Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, планируется найти 12 работников.

В Департаменте представительства интересов государства в суде семь вакансий на должность прокурора.

Набирают работников в так называемый "Департамент дел Майдана" — три вакансии прокуроров.

Кто сможет принять участие

В конкурсе могут принимать участие прокуроры областных, окружных и приравненных к ним прокуратур с высшим юридическим образованием, стажем работы в сфере права не менее пяти лет и свободно владеющим украинским языком.

Не допустят к конкурсу прокуроров, полномочия которых были приостановлены из-за отстранения от должности, и прокуроров, которым запретили переводиться в органы прокуратуры более высокого уровня до истечения срока действия дисциплинарной ответственности.

Подавать документы на участие в конкурсе можно в период 3-24 июля 2023 года.

Это уже пятый в истории Офиса Генерального прокурора конкурс по замещению вакантных должностей.

Сколько платят прокурорам в 2023 году

По решению правительства, в текущем году среднемесячные расходы на зарплату одного прокурора установлены на уровне 68 тыс. грн.

В 2021 году средние расходы составили 56 тыс. грн, в 2022-м — 76,3 тыс. грн.

Прокуроры САП в 2023 году получают 145 тысяч гривен.

Больше о зарплатах

Напомним, в Государственной службе статистики Украины рассказали о ситуации на рынке труда в 2023 году. Специалисты обнародовали уровень заработной платы, популярные вакансии и озвучили количество безработных во время войны.

Также мы писали, что Кабинет министров Украины с 1 июля запускает в четырех областях пилотный проект — Институт помощника ветеранов. Люди будут обучать новой специальности, чтобы они стали правой рукой военных, которые возвращаются с фронта домой.

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