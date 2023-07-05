Зарплата у 45 тис. грн — яким спеціалістам обіцяють такі виплати

Співбесіда в офісі: Фото: Freepik

В Україні на ринку праці навіть на тлі війни є привабливі вакансії з гідною оплатою. Зокрема, роботодавці обіцяють середню зарплату у 45 тис. грн фахівцям з продажу та оренди нерухомості у Києві.

Про це свідчать дані моніторингу порталу з пошуку роботи Work.ua.

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Фахівці, які займаються операціями на ринку нерухомості, це посередники між продавцем (орендодавцем) нерухомості та покупцем (орендарем) житла. Така робота вважається високооплачуваною. Досвічені рієлтори, які вміють швидко знайти нерухомість, здійснити переговори та домовитися з людьми, можуть добре заробляти.

Такі фахівці можуть розраховувати на хорошу винагороду, адже клієнти сплачують комісію за надання рієлторських послуг. Йдеться про відсоток від угоди:

2-5% — від вартості квартири, якщо це продаж;

50-100% — від ціни орендної ставки у разі винайму житла.

Твердих цін та прайс-листів немає, адже агенції з нерухомості оцінюють якість роботи по-різному.

Згідно з цими даними, у середньому в країні рієлтори отримують 32,5 тисячі гривень. Загалом таких вакансій налічується 1,1 тисячі за останні три місяці. З-поміж них:

19,9% налічується вакансій із зарплатнею у діапазоні від 29 до 35 тисяч гривень;

15,1% — від 17 до 23 тисяч гривень;

13,9% — від 23 до 29 тисяч гривень;

12,9% пропонують зарплату від 35 до 41 тисяч гривень;

4,6% — від 41 до 47 тисяч гривень.

Роботодавці готові так у середньому платити у містах:

Київ — 45 тис. грн;

Харків — 30 тис. грн;

Дніпро — 30 тис. грн;

Одеса — 32,5 тис. грн;

Чернівці — 26,5 тис. грн;

Запоріжжя — 15 тис. грн;

Львів — 32,5 тис. грн;

Чернігів — 16 тис. грн.

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Нагадаємо, в Україні поточного року можуть у два етапи підвищити мінімальну заробітну плату. Народні депутати заявляють, що чинний розмір "мінімалки" є прямим порушенням Конституції.

Також ми писали, що на другий рік війни з Росією деяким працівникам медичної сфери підвищили мінімальні заробітні плати. Йдеться про тих, хто вимушений працювати у небезпечних зонах, де досі тривають активні бої.