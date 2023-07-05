Зарплата в 45 тыс. грн - каким специалистам обещают такие выплаты

Собеседование в офисе: Фото: Freepik

В Украине на рынке труда даже на фоне войны есть привлекательные вакансии с достойной оплатой. В частности, работодатели обещают среднюю зарплату в 45 тыс. грн специалистам по продаже и аренде недвижимости в Киеве.

Об этом свидетельствуют данные мониторинга портала по поиску работы Work.ua.

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Специалисты, занимающиеся операциями на рынке недвижимости, это посредники между продавцом (арендодателем) недвижимости и покупателем (арендатором) жилья. Такая работа считается высокооплачиваемой. Опытные риэлторы, умеющие быстро найти недвижимость, осуществить переговоры и договориться с людьми, могут хорошо зарабатывать.

Такие специалисты могут рассчитывать на хорошее вознаграждение, ведь клиенты платят комиссию за предоставление риэлторских услуг. Речь идет о проценте от сделки:

2-5% — от стоимости квартиры, если это продажа;

50-100% — от цены арендной ставки в случае аренды жилья.

Жестких цен и прайс-листов нет, ведь агентства недвижимости оценивают качество работы по-разному.

Согласно данным портала, в среднем в стране риелторы получают 32,5 тысячи гривен. В общей сложности таких вакансий насчитывается 1,1 тысячи за последние три месяца. Среди них:

19,9% насчитывается вакансий с зарплатой в диапазоне от 29 до 35 тысяч гривен;

15,1% — от 17 до 23 тысяч гривен;

13,9% — от 23 до 29 тысяч гривен;

12,9% предлагают зарплату от 35 до 41 тысячи гривен;

4,6% — от 41 до 47 тысяч гривен.

Работодатели готовы так в среднем платить в городах:

Киев — 45 тыс. грн;

Харьков — 30 тыс. грн;

Днепр — 30 тыс. грн;

Одесса — 32,5 тыс. грн;

Черновцы — 26,5 тыс. грн;

Запорожье — 15 тыс. грн;

Львов — 32,5 тыс. грн;

Чернигов — 16 тыс. грн.

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Напомним, в Украине в текущем году могут в два этапа повысить минимальную заработную плату. Народные депутаты заявляют, что действующий размер "минималки" является прямым нарушением Конституции.

Также мы писали, что во второй год войны с Россией некоторым работникам медицинской сферы повысили минимальные заработные платы. Речь идет о тех, кто вынужден работать в опасных зонах, где до сих пор продолжаются активные бои.