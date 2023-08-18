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Власник AliExpress потрапив у список спонсорів війни: що відомо про бізнес в РФ

18 серпня 2023 13:37
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Alibaba Group Holding Limited потрапив у список спонсорів війни
Маркетплейс AliExpress. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Національна агенція з питань запобігання корупції (НАЗК) розширила список міжнародних спонсорів війни. Занесла до переліку китайський холдинг Alibaba Group Holding Limited, що володіє AliExpress.

Про це йдеться на офіційному порталі НАЗК.

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Співпраця Alibaba Group з РФ

Як зазначають у пресслужбі, причиною такого рішення НАЗК стала співпраця з Російською Федерацією, де AliExpress функціонує під керівництвом "дочірньої компанії" Alibaba — ТОВ "Алібаба.КОМ (РУ)".

Зазначається, що власник цієї структури — компанія Aliexpress Russia Holding Private Ltd, зареєстрована у Сінгапурі. За минулий рік дохід "Алібаба.ком (ру)" становив 16,3 млрд рублів (160 млн доларів).

Зокрема, Alibaba надає власні платформи для продажу товарів з міді, яку вивозять з окупованих українських територій.

Навесні агенція Reuters з'ясувала, що холдинг співпрацює з китайською фірмою Quzhou Nova. Вона закупила мінімум 3,22 тис. тонн мідного сплаву на 7,4 млн доларів у Дебальцівського заводу металургійного машинобудування, захопленого РФ. За інформацією митників, відвантаження проходили через порт Новоросійськ. Після чого Quzhou Nova розпродавала товари з цієї міді на майданчиках Alibaba.

Примітно також, що китайська компанія цензурує український контент, який пов'язаний із вторгненням РФ.

Як зазначили в НАЗК, всі наведені факти говорять про те, що компанія підтримує російську агресію не тільки фінансово, сплачуючи податки, а також ідеологічно.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) запросило міжнародні компанії відвідати Україну. Йдеться про "спонсорів війни", які досі не покинули ринок держави-терориста РФ.

Також у списку НАЗК найбільша у світі приватна алкогольна компанія Bacardi. Відомо, що російський підрозділ компанії "Бакарді Рус" імпортував товарів на 169 млн доларів за рік війни в Україні.

Також ми писали, що тайванська компанія Acer продовжує поставляти до Росії комп'ютерне обладнання після того, як заявила про зупинку бізнесу в цій країні. В період з 8 квітня 2022 року до 31 березня 2023 року РФ закупила продукцію на щонайменше 70,4 мільйона доларів. 

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