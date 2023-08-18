Alibaba Group Holding Limited потрапив у список спонсорів війни

Власник AliExpress потрапив у список спонсорів війни: що відомо про бізнес в РФ
Національна агенція з питань запобігання корупції (НАЗК) розширила список міжнародних спонсорів війни. Занесла до переліку китайський холдинг Alibaba Group Holding Limited, що володіє AliExpress.
Про це йдеться на офіційному порталі НАЗК.
Співпраця Alibaba Group з РФ
Як зазначають у пресслужбі, причиною такого рішення НАЗК стала співпраця з Російською Федерацією, де AliExpress функціонує під керівництвом "дочірньої компанії" Alibaba — ТОВ "Алібаба.КОМ (РУ)".
Зазначається, що власник цієї структури — компанія Aliexpress Russia Holding Private Ltd, зареєстрована у Сінгапурі. За минулий рік дохід "Алібаба.ком (ру)" становив 16,3 млрд рублів (160 млн доларів).
Зокрема, Alibaba надає власні платформи для продажу товарів з міді, яку вивозять з окупованих українських територій.
Навесні агенція Reuters з'ясувала, що холдинг співпрацює з китайською фірмою Quzhou Nova. Вона закупила мінімум 3,22 тис. тонн мідного сплаву на 7,4 млн доларів у Дебальцівського заводу металургійного машинобудування, захопленого РФ. За інформацією митників, відвантаження проходили через порт Новоросійськ. Після чого Quzhou Nova розпродавала товари з цієї міді на майданчиках Alibaba.
Примітно також, що китайська компанія цензурує український контент, який пов'язаний із вторгненням РФ.
Як зазначили в НАЗК, всі наведені факти говорять про те, що компанія підтримує російську агресію не тільки фінансово, сплачуючи податки, а також ідеологічно.
Що ще варто знати
Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) запросило міжнародні компанії відвідати Україну. Йдеться про "спонсорів війни", які досі не покинули ринок держави-терориста РФ.
Також у списку НАЗК найбільша у світі приватна алкогольна компанія Bacardi. Відомо, що російський підрозділ компанії "Бакарді Рус" імпортував товарів на 169 млн доларів за рік війни в Україні.
Також ми писали, що тайванська компанія Acer продовжує поставляти до Росії комп'ютерне обладнання після того, як заявила про зупинку бізнесу в цій країні. В період з 8 квітня 2022 року до 31 березня 2023 року РФ закупила продукцію на щонайменше 70,4 мільйона доларів.