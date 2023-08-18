Alibaba Group Holding Limited попал в список спонсоров войны

Маркетплейс AliExpress. Фото: google.com

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) расширило список международных спонсоров войны. Внесло в список китайский холдинг Alibaba Group Holding Limited, владеющий AliExpress.

Об этом говорится на официальном портале НАПК.

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Сотрудничество Alibaba Group с РФ

Как отмечают в пресс-службе, причиной такого решения НАПК стало сотрудничество с Российской Федерацией, где AliExpress функционирует под руководством "дочерней компании" Alibaba — ООО "Алибаба.КОМ (РУ)".

Отмечается, что владелец этой структуры — компания Aliexpress Russia Holding Private Ltd, зарегистрированная в Сингапуре. За прошлый год доход "Алибаба.ком(ру)" составлял 16,3 млрд рублей (160 млн долларов).

В частности, Alibaba предоставляет собственные платформы для продажи товаров из меди, вывозимой с оккупированных украинских территорий.

Весной агентство Reuters выяснило, что холдинг сотрудничает с китайской фирмой Quzhou Nova. Она закупила минимум 3,22 тыс. тонн медного сплава на 7,4 млн долларов у Дебальцевского завода металлургического машиностроения, захваченного РФ. По информации таможенников, отгрузки проходили через порт Новороссийск. После этого Quzhou Nova распродавала товары из этой меди на площадках Alibaba.

Примечательно также, что китайская компания цензурирует украинский контент, связанный с вторжением РФ.

Как отметили в НАПК, все перечисленные факты говорят о том, что компания поддерживает российскую агрессию не только финансово, уплачивая налоги, а также идеологически.

Что еще стоит знать

Напомним, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) пригласило международные компании посетить Украину. Речь идет о "спонсорах войны", которые до сих пор не покинули рынок государства-террориста РФ.

Также в списке НАПК — крупнейшая в мире частная алкогольная компания Bacardi. Известно, что российское подразделение компании "Бакарди Рус" импортировало товаров на 169 млн долларов за год войны в Украине.

Также мы писали, что тайваньская компания Acer продолжает поставлять в Россию компьютерное оборудование после того, как заявила об остановке бизнеса в этой стране. В период с 8 апреля 2022 года по 31 марта 2023 года РФ закупила продукцию на минимум 70,4 миллиона долларов.