Штрафи в Україні — громадян почнуть карати за використання дронів

Пульт дистанційного управління. Фото: Unplush

В Україні обмежили використання безпілотних літальних апаратів. Також запровадили покарання за порушення правил запуску дронів.

Відповідний закон 3232-IX підписав президент Володимир Зеленський, свідчить інформація на парламентському сайті.

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Що передбачають зміни

Документ запроваджує заборону будь-яких польотів безпілотників над:

прикордонною смугою;

пунктами пропуску через держкордон;

контрольними пунктами в’їзду-виїзду;

об’єктами Державної прикордонної служби.

Пізніше уряд має встановити виключення з цього правила.

Поліцейським, працівникам Служби безпеки та Нацгварадії надається право з виявлення та припинення порушення порядку та правил використання повітряного простору дронами. Тобто, такі безпілотники будуть збивати.

Окрім того, закон легалізує використання дронів СБУ та поліцією. Йдеться не тільки про повітряні, а й ті, що рухаються по поверхні води чи під нею, зокрема, дистанційно керованих.

Також документ скасовує необхідність реєстрації у Державному реєстрі цивільних повітряних суден безпілотних апаратів, максимальна злітна вага яких не більша за 20 кілограмів, і які використовують в освітньому процесі позашкільних закладів.

Покарання порушників

Закон передбачає зміни в статті 111 Кодексу України про адміністративні правопорушення та запроваджує таке покарання: "адміністративна відповідальність за порушення порядку та правил використання повітряного простору України користувачами безпілотних повітряних суден".

Штрафи за відповідні порушення будуть коливатися від 1,02 тисячі до 6,8 тисячі гривень. Повторне подібне порушення за рік обійдеться дорожче — від 6,8 тисячі до 8,5 тисячі гривень. Також буде конфісковано безпілотний апарат.

Відповідні справи розглядатимуть та штрафуватимуть суди, правоохоронці та прикордонники, а не Державна авіаційна служба України.

Нагадаємо, у Міністерстві цифрової трансформації оголосили черговий конкурс на розробку системи та технології з виявлення та знищення дронів. Відомство обіцяє контракт на один мільйон доларів.

Також ми писали, що США запровадили санкції проти кількох китайських компаній через підтримку іранської програми створення БпЛА. Підприємства та один із працівників відповідали за продаж і доставку тисяч деталей Іранській авіабудівній промисловій компанії (HESA), зокрема тих, що можуть бути компонентами дронів.