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В Украине ввели новые штрафы до 8,5 тыс. грн: детали закона

1 августа 2023 08:53
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Штрафы в Украине — граждан начнут наказывать за использование дронов
Пульт дистанционного управления. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине ограничили использование беспилотных летательных аппаратов. Также ввели наказание за нарушение правил запуска дронов.

Соответствующий закон 3232-IX подписал президент Владимир Зеленский, свидетельствует информация на парламентском сайте.

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Какие предусматриваются изменения

Документ вводит запрет на любые полеты беспилотников над:

  • пограничной полосой;
  • пунктами пропуска через госграницу;
  • контрольными пунктами въезда-выезда;
  • объектами Государственной пограничной службы.

Позже правительство должно установить исключение из этого правила.

Полицейским, работникам Службы безопасности и Нацгварадии предоставляется право на выявление и прекращение нарушения порядка и правил использования воздушного пространства дронами. То есть такие беспилотники будут сбивать.

Кроме того, закон легализует использование дронов СБУ и полицией. Речь идет не только о воздушных, но и движущихся по поверхности воды или под ней, в частности, дистанционно управляемых.

Также документ отменяет необходимость регистрации в Государственном реестре гражданских воздушных судов беспилотных аппаратов, максимальный взлетный вес которых не больше 20 килограммов и используется в образовательном процессе внешкольных учреждений.

Наказание нарушителей

Закон предусматривает изменения в статье 111 Кодекса Украины об административных правонарушениях и вводит следующее наказание: "административная ответственность за нарушение порядка и правил использования воздушного пространства Украины пользователями беспилотных воздушных судов".

Штрафы за соответствующие нарушения будут колебаться от 1,02 тысячи до 6,8 тысячи гривен. Повторное подобное нарушение за год обойдется дороже — от 6,8 тысячи до 8,5 тысячи гривен. Также будет конфискован беспилотный аппарат.

Соответствующие дела будут рассматриваться и штрафоваться судами, правоохранителями и пограничниками, а не Государственной авиационной службой Украины.

Напомним, в Министерстве цифровой трансформации объявили очередной конкурс на разработку системы и технологии по обнаружению и уничтожению дронов. Ведомство обещает контракт в один миллион долларов.

Также мы писали, что США ввели санкции против нескольких китайских компаний из-за поддержки иранской программы создания БпЛА. Предприятия и один из работников отвечали за продажу и доставку тысяч деталей Иранской авиастроительной промышленной компании (HESA), в том числе тех, которые могут быть компонентами дронов.

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