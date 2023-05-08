У Туреччині змайстрували новий дрон, який може міняти форму

Турецька ASELSAN розробила новий БПЛА. Фото: ASELSAN

Турецька компанія ASELSAN розробила новий безпілотник, що може змінювати форму. Передбачається, що такий дрон зможуть використовувати як військові, так і цивільні.

Вже найближчим часом буде налагоджене серійне виробництво. Про це повідомляє агенція Anadolu.

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Компанія ASELSAN розробила новий безпілотник. Фото: ASELSAN

Що може новий безпілотник

БПЛА оснащений 4 камерами та досить швидко може піднятися на висоту до 200 метрів. Самі дрони можна запускати як із стаціонарних, так і з мобільних платформ.

Крила безпілотника можуть складатися. Це дозволяє одночасно зберігати багато апаратів на платформі.

Розробники зізнаються, що зараз безпілотники на стадії виробництва. Потім, після усіх випробувань, їх можна буде використовувати для розвідки та спостереження.

Компанія ASELSAN розробила новий безпілотник. Фото: ASELSAN

Наразі доопрацьовується можливість дрона змінювати вигляд, усі роботи планують завершити у липні цього року.

Нагадаємо, на авіаційній виставці у Стамбулі українські військові підприємства підписали три угоди із компанією Bayrak. Ці угоди потрібні українським компаніям для виробництва критично важливої для ЗСУ техніки.