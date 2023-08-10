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В Україні пом'якшили вимоги для виноробів: що змінилося

10 серпня 2023 15:17
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Виробництво вина в Україні — дрібному бізнесу скасували низку вимог
Чоловік на виноградній плантації. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні влада полегшила життя виноробам. Тепер дрібним компаніям не потрібно отримувати ліцензії на виробництво алкоголю.

Про це розповіли у Міністерстві економіки.

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Як зазначають у відомстві, влада скасувала спеціальні ліцензії на виробництво спиртного для малих виноробних підприємств з метою підтримки.

Раніше дрібні виробники вина, а також винної продукції, скаржилися на великі труднощі з отриманням відповідних ліцензій на виробництво алкоголю та бюрократію у вигляді завеликого обсягу звітності. Як наголошують у Мінекономіки, тепер такі перипетії у минулому.

Згідно з новим законодавством, замість необхідності отримання ліцензії на виробництво спиртного створять Реєстр малих виробництв виноробної продукції.

Що ще зміниться для виноробів

Також серед новацій — замість щомісячної звітності виробникам потрібно буде складати лише щорічну.

Окрім того, пом'якшать вимоги до матеріально-технічної бази дрібних виробництв виноробної продукції.

Ще серед нових норм у законодавстві — дозволяється розлив вина та винних напоїв у металеві банки та кеги. Принаймні, так заведено робити у країнах Європи та Сполучених Штатах.

Відповідні зміни до законодавства ухвалив парламент у другому читанні та в цілому, додали у Мінекономіки.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні визначили чергових ветеранів-переможців у грантовій програмі "Власна справа". Цього разу громадяни отримають ще 21 млн гривень на започаткування та розвиток бізнесу. У Мінекономіки уточнили, що ветерани планують спрямувати грантові гроші на відкриття кафе та кав'ярень, міні-пекарень, служби таксі та відкритого парку атракціонів для дітей.

Також ми писали, що державна фінустанова "ПриватБанк" приєдналась до грантової програми EU4Business для допомоги бізнесу, що постраждав від бойових дій та окупації. Тепер він також уповноважений видавати кошти мікропідприємствам до 160 тис. грн.

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