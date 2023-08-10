Производство вина в Украине — мелкому бизнесу отменили ряд требований

Мужчина на виноградной плантации. Фото: Unplush

В Украине власти облегчили жизнь виноделам. Теперь мелким компаниям не нужно получать лицензию на производство алкоголя.

Об этом рассказали в Министерстве экономики.

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Как отмечают в ведомстве, власти отменили специальные лицензии на производство спиртного для малых винодельческих предприятий с целью поддержки.

Ранее мелкие производители вина, а также винной продукции, жаловались на большие трудности с получением соответствующих лицензий на производство алкоголя и бюрократию в виде слишком большого объема отчетности. Как отмечают в Минэкономики, теперь такие перипетии в прошлом.

Согласно новому законодательству, вместо необходимости получения лицензии на производство спиртного создадут Реестр малых производств винодельческой продукции.

Что еще изменится для виноделов

Также среди новаций — вместо ежемесячной отчетности производителям нужно будет составлять только ежегодную.

Кроме того, смягчат требования к материально-технической базе мелких производств винодельческой продукции.

Еще среди новых норм в законодательстве — разрешается разлив вина и винных напитков в металлические банки и кеги. По крайней мере, так принято делать в странах Европы и Соединенных Штатов.

Соответствующие изменения в законодательство принял парламент во втором чтении и в целом, добавили в Минэкономики.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине определили очередных ветеранов-победителей в грантовой программе "Власна справа". В этот раз граждане получат еще 21 млн гривен на старт и развитие бизнеса. В Минэкономики уточнили, что ветераны планируют направить грантовые деньги на открытие кофеен и кафе, мини-пекарен, службы такси и открытого парка аттракционов для детей.

Также мы писали, что государственное финучреждение "ПриватБанк" присоединилось к грантовой программе EU4Business для помощи бизнесу, пострадавшему от боевых действий и оккупации. Теперь он также уполномочен выдавать средства микропредприятиям до 160 тыс. грн.