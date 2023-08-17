Кредити в Україні — правила видачі мікрокредитів кардинально змінять

Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE

В Україні планується кардинальна зміна правил видачі мікрокредитів. Зокрема, мають намір суттєво обмежити відсоткові ставки за ними.

Такі норми прописані у проєкті закону №9422.

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Нові правила для "швидких кредитів"

Як повідомляють у Національному банку, планують зробити ринок споживчого кредитування, тобто "швидкі кредити", більш орієнтованими на споживачів більш захищеними та значно конкурентними. Такими, щоб враховували не тільки можливість фінкомпаніям заробити (у 1500-1800% річних), а й мали чесні та справедливі ставки.

"Щоб вона не перетворювала позику на фінансове рабство і соціальне вбивство", — пояснили в НБУ.

Зараз фінкомпанії, які займаються видачею "швидких кредитів", часто не перевіряють платоспроможність своїх позичальників, тоді як рівень відсотковими ставками за позиками виявляється непідйомним для клієнтів.

Така політика фінкомпаній грає проти позичальників, тому Нацбанк вніс на розгляд парламенту законопроєкт щодо нових правил мікрокредитування. Документ передбачає:

обмеження максимального рівня ставки за "швидкими кредитами" до 1% на день (у перехідний період — до близько до 2,5%);

забезпечення прозорого інформування позичальників про умови надання кредитів та перевірку їх платоспроможності;

оперативно ухвалення рішень НБУ щодо фінкомпаній, які займаються недобросовісними практиками у своїй роботі.

"Документ схвалено Комітетом Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики та передано на розгляд народних депутатів. Національний банк сподівається на його схвалення найближчим часом", — повідомили в НБУ.

Інші ініціативи щодо кредитів

Також у парламенті зареєстрували законопроєкт №9424 "Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо споживчого кредитування". Ним планують частково скасувати мораторій на стягнення штрафів та нарахування пені за невчасну сплату за кредитами.

Автори ініціативи пояснюють, що, зважаючи на початок в Україні війни, прострочення споживчих кредитних договорів використовується недобросовісними позичальниками, щоб уникнути відповідальності за порушення зобов’язань.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) з 11 вересня 2023 року запровадить нові правила для банків. Регулятор урівняє нормативи обов'язкового резервування фінустановами за фінансами юридичних осіб за ознакою строковості.

Також ми писали, що в Україні надавачі платіжних послуг посилять перевірку клієнтів. У Національному банку України (НБУ) видали таке розпорядження з метою зниження ризиків шахрайства.