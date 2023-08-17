Кредиты в Украине — правила выдачи микрокредитов кардинально изменят

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

В Украине планируется кардинальное изменение правил выдачи микрокредитов. В частности, намерены существенно ограничить процентные ставки по ним.

Такие нормы прописаны в проекте закона №9422.

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Новые правила для "быстрых кредитов"

Как сообщают в Национальном банке, планируют сделать рынок потребительского кредитования, то есть "быстрые кредиты", более ориентированными на потребителей более защищенными и конкурентными. Чтобы учитывали не только возможность финкомпаниям заработать (в 1500-1800% годовых), но и имели честные и справедливые ставки.

"Чтобы она не превращала ссуду в финансовое рабство и социальное убийство", — пояснили в НБУ.

Сейчас финкомпании, занимающиеся выдачей "быстрых кредитов", часто не проверяют платежеспособность своих заемщиков, тогда как уровень процентных ставок по займам оказывается неподъемным для клиентов.

Такая политика финкомпаний играет против заемщиков, поэтому Нацбанк внес на рассмотрение парламента законопроект по новым правилам микрокредитования. Документ предусматривает:

ограничение максимального уровня ставки по "быстрым кредитам" до 1% в день (в переходный период — до около 2,5%);

обеспечение прозрачного информирования заемщиков об условиях предоставления кредитов и проверку их платежеспособности;

оперативное принятие решений НБУ по финкомпаниям, занимающимся недобросовестными практиками в своей работе.

"Документ одобрен Комитетом Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и передан на рассмотрение народных депутатов. Национальный банк надеется на его одобрение в ближайшее время", — сообщили в НБУ.

Другие инициативы по кредитам

Также в парламенте зарегистрировали законопроект №9424 "О внесении изменений в Гражданский кодекс Украины по потребительскому кредитованию". Им планируют отменить мораторий на взыскание штрафов и начисление пени за несвоевременную уплату по кредитам.

Авторы инициативы объясняют, что, учитывая начало в Украине войны, просрочка потребительских кредитных договоров используется недобросовестными заемщиками во избежание ответственности за нарушение обязательств.

Что еще стоит знать

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) с 11 сентября 2023 г. введет новые правила для банков. Регулятор уравняет нормативы обязательного резервирования финучреждениями по финансам юридических лиц по признаку срочности.

Также мы писали, что в Украине поставщики платежных услуг усилят проверку клиентов. В Национальном банке Украины (НБУ) издали такое распоряжение с целью снижения рисков мошенничества.