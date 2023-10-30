В селі під Кривим Рогом прокладають труби за 26 млн грн, завищивши вартість у три рази

Будівництво водогону під Кривим Рогом. Фото ілюстративне

Глеюватська сільська рада Дніпропетровської області 13 жовтня за результатами тендеру замовила ТОВ "Гарантстройінвест" водовід за 26 млн грн. Ці витрати перевищують ринкову ціну у три-чотири рази.

Про це повідомляється у системі "Прозорро".

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Тендер на будівництво водогону. Фото: Скриншот

Скільки грошей вкладено у водовід

До кінця 2024 року мають збудувати водовід до станції Саксагань Криворізького району. На матеріальні ресурси піде 73% вартості договору — 19 млн грн. Більше половини цієї суми, а саме 12 млн грн відведено на поліетиленові труби для холодної води РЕ 100 SDR-17 різного діаметру. Причому їхні ціни у підсумковій відомості ресурсів у 3-4 рази вищі за ринкові ціни.

Наприклад, труби РЕ 100 SDR-17 діаметром 355 мм врахували по 9 408 грн/м (тут і далі ціни з ПДВ). При цьому виробник "Трубполімергруп" продає їх по 1 967 грн/м, що майже вп’ятеро дешевше.

Варто також зазначити, що на тендері КП "Аульський водовід" щодо реконструкції водогону Аули-Верхньодніпровськ у Кам’янському районі Дніпропетровської області такі труби були вдвічі дешевші — 5 426 грн/м.

Можлива переплата складає 7,5 млн грн.

Як проводився тендер

У тендерній документації замовник вимагав надати забезпечення тендерної пропозиції у вигляді електронної страхової гарантії. При цьому учасник мав надати копію свідоцтва про присвоєння Рейтингу фінансової стійкості страховика гаранта не нижче uaAA, чинного на дату проведення аукціону, яке підтверджує рейтинг фінансової стійкості страховиків, присвоєного уповноваженим Національною комісією з цінних паперів та фондових ринків рейтинговим агентством.

Анонімна фірма вимагала від замовника прибрати вимогу щодо рейтингу страховика-гаранта як незаконну, дискримінаційну і таку, яка повинна застосовуватися виключно до страховиків-нерезидентів. Замовник відмовився, бо, мовляв, "наявність відповідного рейтингу дозволяє замовнику виключити ризики кредитної неспроможності страховика, який видав гарантію".

В результаті компанія "Гарантстройінвест" отримала підряд без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов.

Раніше ми повідомляли, що Київська міська державна адміністрація планує вкласти 100 млн гривень в очистку і благоустрій озера Синє. При цьому тендер спершу оцінювався у 32 млн гривень, а причини такого різкого подорожчання лишаються незрозумілими.

Нагадуємо, що низка управлінь Пенсійного фонду України (ПФУ) наприкінці жовтня 2023 року масово оголосили тендери на закупівлю комп'ютерів, ноутбуків та іншої офісної техніки. Загальна сума сягає кількох мільйонів гривень.