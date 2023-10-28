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Пенсійний фонд закупить ноутбуків на мільйони гривень — дані Prozorro

28 жовтня 2023 07:10
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Тендери в Україні — ПФУ проведе закупівлю техніки на мільйони гривень
Пачка грошей. Фото: NBU
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Низка управлінь Пенсійного фонду України (ПФУ) наприкінці жовтня 2023 року масово оголосили тендери на закупівлю комп'ютерів, ноутбуків та іншої офісної техніки. Загальна сума сягає кількох мільйонів гривень.

Про це свідчить інформація на порталі електронних закупівель Prozorro.

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Детальніше про закупівлі ПФУ

Так, за даними порталу, Головне управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області планує закупити 70 одиниць персональних комп'ютерів на суму 1,61 млн грн. Аукціон проведуть 7 листопада 2023 року.

Також Головне управління Пенсійного фонду України в Миколаївській області закупить 50 ноутбуків за 1,35 млн грн. Аукціон відбудеться 3 листопада 2023 року.

Окрім того, Головне управління Пенсійного фонду України в Одеській області оголосило тендер на закупівлю "Машини для обробки даних (апаратна частина)" за 1,38 млн грн. Аукціон пройде 3 листопада 2023 року.
 
Головне управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області проведе тендер на закупівлю "Машин для обробки даних" (неттопи, сканери потокові, сканери планшетні) 30 жовтня 2023 року. На це витратить 2,582 млн грн.

Це лише частина оголошених тендерів, які проведе ПФУ наприкінці жовтня — початку листопада.

Тендери ПФУ

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Частина оголошених тендерів. Джерело: Prozorro

Що кажуть у Пенсійному фонді

На офіційній сторінці Пенсійного фонду у Facebook деякі українці дорікнули ПФУ про намір витратити мільйони бюджетних коштів під час війни на ноутбуки.

"Витрати на повітря, але за рахунок людських життів реальних людей, молодих людей... гідних, рішучих і потенційних", — йдеться у повідомленні.

Представники фонду написали, що працівникам фонду необхідна нова техніка для виконання своїх професійних обов'язків.

"А ви думаєте, що працівники ПФУ повинні працювати на друк машинках як в 90-х роках??? Що ви пишете за дурню! Ця комп'ютерна техніка потрібна працівникам ПФУ для виконання своїх професійних обов'язків", — зазначили в ПФУ.

 

пенсії
Джерело: Fb ПФУ

Більше про тендери

Нагадаємо, раніше оприлюднили головні державні закупівлі, які були проведені за останній тиждень. Очолила топтендери "Укрзалізниця" із закупівлею вагонів за 2 млрд гривень.

Також ми писали, що Управління житлово-комунального господарства Ізмаїльської міської ради провело тендер на ремонт багатоквартирного будинку. Ця будівля одна із багатьох пошкоджених унаслідок атаки Росії на Одещину. На ремонт потратять понад два мільйони гривень.

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