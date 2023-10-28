Тендеры в Украине — ПФУ проведет закупку техники на миллионы гривен

Пачка денег. Фото: NBU

Ряд управлений Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в конце октября 2023 года массово объявили тендеры на закупку компьютеров, ноутбуков и другой офисной техники. Общая сумма составляет несколько миллионов гривен.

Об этом свидетельствует информация на портале электронных закупок Prozorro.

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Детальнее о закупках ПФУ

Так, по данным портала, Главное управление Пенсионного фонда Украины в Запорожской области планирует закупить 70 единиц персональных компьютеров на сумму 1,61 млн грн. Аукцион будет проведен 7 ноября 2023 года.

Также Главное управление Пенсионного фонда Украины в Николаевской области закупит 50 ноутбуков за 1,35 млн грн. Аукцион пройдет 3 ноября 2023 года.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Одесской области объявило тендер на закупку "Машины для обработки данных (аппаратная часть)" за 1,38 млн грн. Аукцион состоится 3 ноября 2023 года.



Главное управление Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области проведет тендер на закупку "Машин для обработки данных" (неттопы, потоковые сканеры, сканеры планшетные) 30 октября 2023 года. На это потратит 2,582 млн грн.

Это лишь часть объявленных тендеров, которые проведет ПФУ в конце октября — начале ноября.

Тендеры ПФУ

Часть объявленных тендеров. Источник: Prozorro

Что говорят в Пенсионном фонде

На официальной странице Пенсионного фонда в Facebook некоторые украинцы упрекнули ПФУ в намерении потратить миллионы бюджетных средств во время войны на ноутбуки.

"Расходы на воздух, но за счет человеческих жизней реальных людей, молодых людей... достойных, решительных и потенциальных", — говорится в сообщении.

Представители фонда написали, что работникам фонда необходима новая техника для выполнения своих профессиональных обязанностей.

"А вы думаете, что работники ПФУ должны работать на печать машинках как в 90-х годах? Что вы пишете за дурака! Эта компьютерная техника нужна работникам ПФУ для выполнения своих профессиональных обязанностей", — отметили в ПФУ.

Источник: Fb ПФУ

Больше о тендерах

Напомним, ранее обнародовали главные государственные закупки, проведенные за последнюю неделю. Возглавила топтендеры "Укрзализныця" с закупкой вагонов за 2 млрд гривен.

Также мы писали, что Управление жилищно-коммунального хозяйства Измаильского городского совета провело тендер по ремонту многоквартирного дома. Это здание является одним из многих поврежденных в результате атаки России на Одесщину. На ремонт потратят более двух миллионов гривен.