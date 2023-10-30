В селе под Кривым Рогом прокладывают трубы за 26 млн грн, завысив стоимость в три раза

Строительство водопровода под Кривым Рогом. Фото иллюстративное

Глеюватский сельсовет Днепропетровской области 13 октября по результатам тендера заказал ООО "Гарантстройинвест" водовод за 26 млн грн. Эти издержки превышают рыночную цену в три-четыре раза.

Об этом сообщается в системе "Прозорро".

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Тендер на строительство водопровода. Фото: Скриншот

Сколько денег вложено в водовод

До конца 2024 года должен построить водовод до станции Саксагань Криворожского района. На материальные ресурсы уйдет 73% стоимости договора — 19 млн грн. Более половины этой суммы, а именно 12 млн. грн. отведено на полиэтиленовые трубы для холодной воды РЕ 100 SDR-17 разного диаметра. Причем их цены в итоговой ведомости ресурсов в 3-4 раза выше рыночных цен.

Например, трубы РЕ 100 SDR-17 диаметром 355 мм учли по 9 408 грн/м (здесь и дальше цены по НДС). При этом производитель "Трубполимергруп" продает их по 1 967 грн/м, что почти в пять раз дешевле.

Стоит отметить, что на тендере КП "Аульский водовод" по реконструкции водопровода Аулы-Верхнеднепровск в Каменском районе Днепропетровской области такие трубы были вдвое дешевле — 5 426 грн/м.

Возможная переплата составляет 7,5 млн. грн.

Как проводился тендер

В тендерной документации заказчик потребовал предоставить обеспечение тендерного предложения в виде электронной страховой гарантии. При этом участник должен предоставить копию свидетельства о присвоении Рейтинга финансовой устойчивости страховщика гаранта не ниже uaAA, действующего на дату проведения аукциона, подтверждающего рейтинг финансовой устойчивости страховщиков, присвоенного уполномоченным Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовым рынкам рейтинговым агентством.

Анонимная фирма требовала от заказчика убрать требование по рейтингу страховщика-гаранта как незаконное, дискриминационное и такое, которое должно применяться исключительно к страховщикам-нерезидентам. Заказчик отказался, потому что, мол, "наличие соответствующего рейтинга позволяет заказчику исключить риски кредитной несостоятельности страховщика, выдавшего гарантию".

В результате компания "Гарантстройинвест" получила подряд без конкуренции, потому что на открытые торги больше никто не пришел.

Ранее мы сообщали, что Киевская городская государственная администрация планирует вложить 100 млн. гривен в очистку и благоустройство озера Синее. При этом тендер сначала оценивался в 32 млн гривен, а причины столь резкого удорожания остаются непонятными.

Напомним, что ряд управлений Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в конце октября 2023 года массово объявили тендеры на закупку компьютеров, ноутбуков и другой офисной техники. Общая сумма составляет несколько миллионов гривен.