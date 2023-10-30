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В селе под Кривым Рогом прокладывают трубы за 26 млн грн, завысив стоимость в три раза

30 октября 2023 22:24
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
В селе под Кривым Рогом прокладывают трубы за 26 млн грн, завысив стоимость в три раза
Строительство водопровода под Кривым Рогом. Фото иллюстративное
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Глеюватский сельсовет Днепропетровской области 13 октября по результатам тендера заказал ООО "Гарантстройинвест" водовод за 26 млн грн. Эти издержки превышают рыночную цену в три-четыре раза.

Об этом сообщается в системе "Прозорро".

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Тендер на строительство водопровода. Фото: Скриншот

Сколько денег вложено в водовод

До конца 2024 года должен построить водовод до станции Саксагань Криворожского района. На материальные ресурсы уйдет 73% стоимости договора — 19 млн грн. Более половины этой суммы, а именно 12 млн. грн. отведено на полиэтиленовые трубы для холодной воды РЕ 100 SDR-17 разного диаметра. Причем их цены в итоговой ведомости ресурсов в 3-4 раза выше рыночных цен.

Например, трубы РЕ 100 SDR-17 диаметром 355 мм учли по 9 408 грн/м (здесь и дальше цены по НДС). При этом производитель "Трубполимергруп" продает их по 1 967 грн/м, что почти в пять раз дешевле.

Стоит отметить, что на тендере КП "Аульский водовод" по реконструкции водопровода Аулы-Верхнеднепровск в Каменском районе Днепропетровской области такие трубы были вдвое дешевле — 5 426 грн/м.

Возможная переплата составляет 7,5 млн. грн.

Как проводился тендер

В тендерной документации заказчик потребовал предоставить обеспечение тендерного предложения в виде электронной страховой гарантии. При этом участник должен предоставить копию свидетельства о присвоении Рейтинга финансовой устойчивости страховщика гаранта не ниже uaAA, действующего на дату проведения аукциона, подтверждающего рейтинг финансовой устойчивости страховщиков, присвоенного уполномоченным Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовым рынкам рейтинговым агентством.

Анонимная фирма требовала от заказчика убрать требование по рейтингу страховщика-гаранта как незаконное, дискриминационное и такое, которое должно применяться исключительно к страховщикам-нерезидентам. Заказчик отказался, потому что, мол, "наличие соответствующего рейтинга позволяет заказчику исключить риски кредитной несостоятельности страховщика, выдавшего гарантию".

В результате компания "Гарантстройинвест" получила подряд без конкуренции, потому что на открытые торги больше никто не пришел.

Ранее мы сообщали, что Киевская городская государственная администрация планирует вложить 100 млн. гривен в очистку и благоустройство озера Синее. При этом тендер сначала оценивался в 32 млн гривен, а причины столь резкого удорожания остаются непонятными.

Напомним, что ряд управлений Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в конце октября 2023 года массово объявили тендеры на закупку компьютеров, ноутбуков и другой офисной техники. Общая сумма составляет несколько миллионов гривен.

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